La mayoría de las personas exitosas cuando hablan de su camino para llegar al lugar en el que están, suelen narrar historias de visión, de esfuerzo, quizá de algún fracaso o de una crisis personal.

Gerry Garbulsky en cambio hablará en un tono que alterna entre el entusiasmo y la humildad, la curiosidad y la satisfacción intransferible que da el ver todas las expectativas superadas. La sensación al conversar con el referente en Argentina de las famosas charlas TEDxRíodelaPlata que se están llevando a cabo el 23 y 24 de octubre en Tecnópolis, es la de estar frente a alguien que no sabe de reveses ni adversidades.

Pero, en todo caso, quién dijo que hay que sufrir para aprender. Todo el diálogo con Gerry confluirá hacia la conclusión contraria. Se puede crecer en espiral, ir hacia adelante y hacia arriba, volver a pasar por los lugares que uno ya ha pasado porque la vida es cíclica, circular, pero habiendo subido un escalón. Y en ese continuum puede leerse la vida de este emprendedor de las ideas, como le gusta autodefinirse cuando se le pregunta por la forma correcta de presentarlo.

Muchos lo conocen por haber escuchado las columnas que hizo en radio durante cinco años en Perros de la Calle junto a Santiago Bilinkis, otros porque hace tiempo vienen siguiendo los eventos TEDxRíodelaPlata o porque escucharon hablar de El mundo de las Ideas, los cursos que organiza junto con la experta en educación Melina Furman. Si todavía no escucharon sus más de 80 podcasts Aprender de Grandes en los que entrevista a gente que admira y quisieran una recomendación, sin dudas, podrían empezar por aquel en el que invierte los roles y es entrevistado por Diana Wang: ahí sí va a revelar esas grietas que no surgieron en esta entrevista: cuenta que se sintió muy solitario mientras se dedicó a la física y que le faltaban temas de conversación que lo acercaran a la gente. También el oyente encontrará anécdotas increíbles, como la de aquella vez que en Boston lo confundieron con Maradona (spoiler: era 1994, se jugaba el Mundial en Estados Unidos y Gerry estaba acompañando al ídolo a comprarse zapatillas pero el cajero le erró al asociar el nombre con la cara del jugador y le pidió la foto a él). Se puede escuchar acá: https://soundcloud.com/aprenderdegrandes/gerry1

Garbulsky se graduó en física y luego se doctoró en el MIT; es casado, padre de dos hijos y a los 53 años ostenta un doble rol en relación a las famosas charlas TED: es licenciatario de TEDxRíodelaPlata, aunque prefiere definirse como curador y parte del equipo organizador; y director de TED en español para todo el mundo, cargo que depende de la organización madre, donde él es parte del staff. En la versión local es voluntario, como todos los que conforman el equipo de esta organización sin fines de lucro que se financia con el aporte de empresas, organismos estatales, universidades y de donantes individuales.

Y pasaron más de diez años desde aquel posteo de 2009 en pleno auge de los blogs, en el que compartía su idea de traer el formato a la Argentina y los comentarios lo llenaban de aliento. 23 desde que tomó la decisión de abandonar la vida científica para pasar al universo de los negocios en el que permaneció durante 13 años asesorando a empresas de todo el mundo a ampliar los horizontes. Dos años en Estados Unidos y otros once de vuelta en nuestro país, Gerry se desempeñó como consultor en Boston Consulting Group, hasta que le puso fin para dedicarse de lleno a lo que más le gusta: generar nuevas conversaciones.

Cómo financiar un sueño

Para eso cuenta solo trabaja en forma rentada el diez por ciento de su tiempo. Da charlas en empresas que cobra caro para poder subsidiar con esos ingresos todo el trabajo voluntario que hace y llevar adelante los emprendimientos que se le ocurren y ocurrirán para garantizar cumplir ese objetivo que lo mueve de llegar a vincularse con más y más gente a partir de compartir temas estimulantes y de contagiar a más personas de los enormes beneficios de aprender cada día algo nuevo. "Soy un privilegiado, lo sé", reconoce y vuelve a describir:

"Tuvimos ya más de 300 oradores en los 10 años que venimos haciendo TEDxRíodelaPlata, las charlas fueron vistas más de 50 millones de veces. Yo le dedico más de la mitad de mi tiempo hace 10 años. Somos 200 voluntarios, este año tenemos capacidad para 20.000 personas en el evento que se realiza el 23 y 24 de octubre en Tecnópolis y se anotaron 40.000 personas entre las que sorteamos las entradas que son gratuitas", dice y concluye: "Me enamoré de la idea de contribuir a que mi país sea mejor a través del poder de las ideas", declara.

¿Suena demasiado ambicioso? Quizá, especialmente para quienes tienen un concepto del cambio social vinculado a las estructuras organizadas como los partidos políticos, los sindicatos, las relaciones de fuerza. Pero Gerry apunta a otro nivel del cambio: desde el más chiquito en la vida cotidiana, junto a la pareja, la familia, los espacios de trabajo, los hijos, los amigos, a los mayores, las organizaciones sociales y toda una serie de movimientos que empiezan por compartir una idea y la ponen en práctica para generar cambios que impactan. Ese es el espíritu de las charlas TED: enriquecer la circulación de experiencias e ideas que, sembradas como una semilla en la cabeza de los participantes, pueden a la larga, en algún momento, germinar y construir un mundo mejor, aunque solo se trate del mundo de cada uno.

Como ejemplo, el de la activista Greta Thurnberg para Garbulsky es uno de los más demostrativos del poder incalculable de transformación social que puede generar una charla TED "En la vida diaria estamos acostumbrados tal vez a hablar de la farándula, del deporte del último escándalo político y no está mal que hablemos de eso, pero creo que ampliar el rango de temas es necesario", dice Gerry. "Si hoy no tenemos nuevos focos de conversación no vamos a salir adelante. Lo que queremos es que la gente cuando sale de nuestros eventos converse de un tema nuevo. Y que de esa manera se puedan desarrollar nuevas dinámicas sociales", expresa.

Lo vivió en su propia familia que funciona en torno a este modelo de comunicación: "Mi esposa, Marcela, es mi cable a tierra. Sin ella nada de lo que hago sería posible. Y me derrito cuando mis hijos que, ya tienen 21 y 18 años, me dicen que quieren pasar tiempo conmigo", adelanta para luego contar que si algo se refleja de su pasión por las ideas en la vida de sus hijos es que ellos tuvieron una suerte de educación paralela a la escolar a través de asistir a distintos eventos TED. De hecho, no solo se atrevieron a cuestionar la educación formal en casa, como suelen hacer los adolescentes con el conocido "¿Y esto para qué me sirve?", sino que también uno de ellos protagonizó una charla él mismo, que tituló Zombies en la escuela y ya tuvo 900 mil reproducciones. Por suerte no se negaron a terminar la secundaria y a seguir sendas carreras universitarias, matemática uno, económicas, el otro. Pero a Gerry eso no le preocupa: "Mientras sigan inquietos y sigan aprendiendo yo estoy contento".

Cómo ver las charlas TEDxRíodelaPlata en vivo y en directo

Los que no se anotaron para participar de la edición actual que se realizó el miércoles 23 y se repite el jueves 24 de octubre en Tecnópolis pueden seguirlo por streaming el jueves 24 desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en tedxriodelaplata.org

Adónde seguir a Gerry

El Mundo de la Ideas: mundoideas.org, junto a Melina Furman. Curso de 5 meses para desarrollar la creatividad, capacidad de innovación y de comunicación. Ya está abierta la inscripción para la 8va edición que empieza en 2020 en http://mundoideas.org/. Ya tenemos 300 egresados y en el sitio se pueden ver sus charlas finales.

Aprender de Grandes: podcast para seguir aprendiendo durante toda la vida. aprenderdegrandes.com. Más de 80 conversaciones largas para aprender de la gente que admiro, incluyendo a Manu Ginobili, Jorge Drexler, Narda Lepes, Hernán Casciari y Marcos Galperin. Lidera los rankings de los podcasts y ya fue escuchado más de 1 millón de veces.

TEDxRíodelaPlata tedxriodelaplata.org

TED en Español - es la iniciativa de TED que lidera globalmente para identificar y difundir ideas en nuestro idioma. El podcast de TED en español es uno de los podcasts en nuestro idioma más escuchado del mundo.