Giulia Coppini. Conocé a la italiana que enamoró a Gio Simeone, hijo del Cholo

El fútbol es ahora su nueva pasión. Antes de conocer a su novio Giovanni Simeone (24) -el segundo hijo de Diego Simeone y Carolina Baldini-, el único deporte que Giulia Coppini (26) seguía de cerca junto a su familia era el motociclismo. Sin embargo, el flechazo con el delantero de la Fiorentina -hace un año y medio que están de novios- cambió su mirada hacia el fútbol. Y se volvió una verdadera fanática. Tan es así que desde el año pasado se luce en el exitoso ciclo deportivo de televisión de la RAI2 Quelli Che Il Calcio. "Tengo un espacio compartido con un actor y el conductor y hablamos un poco de lo que pasa en el mundo del deporte. En fin, es muy divertido", explica Giulia, quien además de estudiar Biología en la Universidad de Siena, también brilla como modelo. De hecho, esta bellísima florentina participó en 2013 del certamen de Miss Italia y, si bien no se quedó con la corona (resultó Miss Ragazza in Gambissima Toscana), fue contratada por una agencia para comenzar a trabajar como modelo. Con el sueño de algún día formar su propia familia, la "nuera" del Cholo nos comparte también el deseo de probar suerte en el mundo del espectáculo. "De chica siempre me gustaron la música y el cine, por eso estudié canto y teatro. En algún momento me gustaría trabajar de eso", dice.

Tiene 26 años y unas curvas de infarto. En 2018 se animó a la televisión y hoy participa en el ciclo deportivo de la RAI2 Quelli Che il Calcio Fuente: HOLA - Crédito: Annalisa Ceccotti

Amo a todos los Simeone, son muy divertidos y cuando estamos juntos, el tiempo se pasa volando. Son la familia unida que nunca tuve Giulia Coppini

"Decirle suegra a Carolina (Baldini) me suena raro porque yo la veo más como una amiga. Cuando salimos juntos, nadie cree que sea la madre de mi novio", admitió Fuente: HOLA - Crédito: Annalisa Ceccotti

-¿Tu fanatismo tiene que ver con el fútbol o con Giovanni?

-[Se ríe]. Yo soy la admiradora número 1 de Gio, ¡con su mamá no nos perdemos ni un partido! Cuando jugó en la selección argentina el año pasado me puse el despertador a las tres de la mañana para no perderme nada.

-¿Vos jugás al fútbol?

-El año pasado fuimos a Punta Cana y ahí le hice tres goles a Gio. Creo que eso ya es suficiente para decir que juego bien al fútbol, ¿no? [Se ríe].

-¿Practicás algún deporte?

-Antes hacía gimnasia artística, pero ahora sólo tengo una rutina de entrenamiento. Más que eso no, porque no tengo el tiempo ni las ganas para hacer un deporte a nivel profesional.

-¿Qué es lo que admirás de Giovanni?

-Como jugador admiro su constancia y su pasión, en cada partido lo deja todo. Él es un verdadero ejemplo para mí y me transmite la fuerza y la convicción de que si realmente quiero algo, nada me tiene que detener. Como persona, me gustan su simpleza y su generosidad.

-Hace unos meses viniste a Buenos Aires para acompañarlo en el casamiento de su padre con Carla Pereyra. ¿Qué fue lo que más te gustó de la ciudad?

-La verdad es que no pude conocer mucho por cuestiones de tiempo, pero sí recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención y me gustó mucho fueron los parques y las plazas que hay. Ah, ¡y las inolvidables medialunas! [Se ríe].

-¿Cómo te llevás con tu familia política? Más de una vez compartiste fotos en Instagram con tu suegra Carolina.

-Decirle suegra a Carolina me suena muy raro porque yo la veo más como una amiga. Cuando viene a Italia, organizamos para salir juntas y la verdad es que la gente nos ve caminando y muy pocos creen que es la madre de mi novio. Amo a todos los Simeone, son muy divertidos y cuando estamos, el tiempo se pasa volando. Para mí son la familia unida que nunca tuve.

-Contame sobre tus proyectos.

-Por el momento sigo focalizada en mi trabajo como modelo y quiero terminar la facultad. La tele también me encanta, así que ojalá pueda seguir trabajando en el programa.

Una postal cargada de romanticismo con Giovanni, su novio desde hace un año y medio Fuente: HOLA - Crédito: Annalisa Ceccotti

Junto a Carolina Baldini, la madre de Gio, con quien mantiene una excelente relación. Fuente: HOLA - Crédito: Annalisa Ceccotti

"Hace unos meses estuve en Buenos Aires y lo que más me llamó la atención fueron los parques y las plazas. ¡Y por supuesto las inolvidables medialunas", sostuvo la modelo Fuente: HOLA - Crédito: Annalisa Ceccotti

