Faustino Simeone. Todas las fotos del bautismo del hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone en la Basílica de Luján

El primer sacramento del nieto de Diego Simeone y Carolina Baldini se celebró después de Navidad
Gianluca Simeone y Eva Bargiela posaron juntos por primera vez para ¡HOLA! Argentina cuando la modelo estaba embarazada de cinco meses y medio. En aquel reportaje exclusivo con los protagonistas, nos revelaron quiénes iban a ser los padrinos del bebé en camino. “El padrino va a ser Giuliano, mi hermano más chico, y la madrina va a ser Mavi, la hermana de Eva. Mi hermano estaba supercontento, muy motivado, no decía nada, pero desde el principio se le notaban las ganas”, nos dijo Gian. “Eso fue lo que nos hizo decidirnos por ellos, ver que los dos tenían muchas ganas de ser padrinos”, agregó Eva. Seis meses después, el bautismo de Faustino llegó. El viernes 26, Gian, Eva y su bebé se dieron cita en la imponente Basílica de Luján rodeados por su gran familia.
JUNTOS PARA NAVIDAD
Después de muchos años, decidieron celebrar la Navidad todos juntos. El lugar elegido fue una estancia (La República) en Luján, donde se instalaron Diego Simeone, Carla Pereyra y sus hijas, Francesca y Valentina; Giuliano Simeone y su novia, Irene; Natalia Simeone (hermana de Cholo) con su familia –todos viajaron desde España–; y Carolina Baldini con su novio, Pablo. Obviamente también estaban Eva, Gian y Faustino. Nilda, la mamá de Diego, tampoco quiso faltar a la cita navideña y al día siguiente se mostró muy feliz en el bautismo de su bisnieto. Los únicos ausentes con aviso fueron el mayor de los hijos Simeone, Giovanni, y su mujer, Giulia, quienes se quedaron en Italia porque están a días de convertirse en padres por primera vez.
