Faustino Simeone. Todas las fotos del bautismo del hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone en la Basílica de Luján

Gianluca Simeone y Eva Bargiela posaron juntos por primera vez para ¡HOLA! Argentina cuando la modelo estaba embarazada de cinco meses y medio. En aquel reportaje exclusivo con los protagonistas, nos revelaron quiénes iban a ser los padrinos del bebé en camino. “El padrino va a ser Giuliano, mi hermano más chico, y la madrina va a ser Mavi, la hermana de Eva. Mi hermano estaba supercontento, muy motivado, no decía nada, pero desde el principio se le notaban las ganas”, nos dijo Gian. “Eso fue lo que nos hizo decidirnos por ellos, ver que los dos tenían muchas ganas de ser padrinos”, agregó Eva. Seis meses después, el bautismo de Faustino llegó. El viernes 26, Gian, Eva y su bebé se dieron cita en la imponente Basílica de Luján rodeados por su gran familia.

Mavi Bargiela sostiene a su sobrino ante la tierna mirada de Giuliano, Gian y Eva

Gianluca le hace la unción a su hijo con el óleo bautismal

Los padres y los padrinos en plena ceremonia

La estampita con la Virgen de Luján

Carolina Baldini, en plena ceremonia "escoltada" por su novio Pablo y su nuera Irene, la novia de Giuliano

Carolina, su hijo Gianluca y su nieto Faustino posan en la Basílica de Luján

El bautismo de Faustino

Giuliano, Eva con Faustino en brazos, Carolina y Gianluca

Diego Simeone y Carla Pereyra junto al gran protagonista del día

JUNTOS PARA NAVIDAD

Después de muchos años, decidieron celebrar la Navidad todos juntos. El lugar elegido fue una estancia (La República) en Luján, donde se instalaron Diego Simeone, Carla Pereyra y sus hijas, Francesca y Valentina; Giuliano Simeone y su novia, Irene; Natalia Simeone (hermana de Cholo) con su familia –todos viajaron desde España–; y Carolina Baldini con su novio, Pablo. Obviamente también estaban Eva, Gian y Faustino. Nilda, la mamá de Diego, tampoco quiso faltar a la cita navideña y al día siguiente se mostró muy feliz en el bautismo de su bisnieto. Los únicos ausentes con aviso fueron el mayor de los hijos Simeone, Giovanni, y su mujer, Giulia, quienes se quedaron en Italia porque están a días de convertirse en padres por primera vez.

Natalia Simeone, su marido Carlos y su hijo Fran posan con Gian y Faustino

Diego, Carla y las felices tías Francesca y Valentina posan con Faustino

Eva con su hijo en brazos. Después del bautismo, hicieron un almuerzo en la estancia donde se instalaron todos juntos por unos días

Irene, Giuliano, Gianluca, Eva, Faustino, Carla y Diego. Abajo, Valentina y Francesca

Tras el bautismo, Carolina posa en la estancia con sus hijos Gianluca y Giuliano

Para el almuerzo había mesas decoradas con arreglos florales y livings, ubicados bajo la sombra de los árboles

Giuliano posa con su ahijado y su novia Irene

Caro Baldini y su novio, Pablo Pereyra

Una postal bien argentina de la Navidad que pasaron todos juntos en Luján