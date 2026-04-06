Hacían el asado, los agarró la crecida del río y resolvieron como unos genios: “Los argentinos no dominamos el mundo porque no queremos”

El amor de los argentinos por la carne no conoce límites. En Tigre, un grupo de amigos decidió no cancelar un asado que ya estaba organizado pese a la crecida del río y tuvieron una gran idea para sortear ese escollo. Lejos de suspender el encuentro, optaron por seguir adelante con el plan y adaptarse a las condiciones del clima, en una secuencia que dejó atónitos a todos en las redes sociales.

Para poder manejar la parrilla sin mojarse, el asador ideó una solución poco común: se subió a un kayak para acercarse hasta el fuego. El agua llegaba casi hasta donde empezaba la parrilla, por lo que pudieron cumplir su cometido sin ningún problema. La escena, tan insólita como divertida, no tardó en llamar la atención, ya que el asador no sólo estaba adentro del bote sino que tenía en sus manos un fernet en una botella cortada y una caña de pescar.

Un grupo de amigos se juntó a comer un asado y se volvió viral por el desenlace del video (Foto: X)

“Che Gonzi, ¿lo viste a Willy?“, inicia el video con un chico tomando mate. ”Está haciendo un asadito afuera, vení, acompañame“, responde el joven. ”El argentino no conquista al mundo porque no quiere”, responde el asador desde adentro del kayak, es una escena que quedó para el recuerdo y que generó una catarata de comentarios en las redes sociales.

Con bebida y caña de pescar en mano, el asador cumple su objetivo (Foto: X)

El momento quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente, donde se lo ve al asador controlando la parrilla desde el agua, mientras el resto del grupo continúa con la reunión. Con esta imagen, quedó en claro que no existe obstáculo que le impida a un argentino hacer un asado.