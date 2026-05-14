Melanie Klein, psicoanalista: “La culpa no aplasta, orienta; reparar no es pedir perdón”

Melanie Klein fue una psicoanalista austríaca creadora de la teoría de las relaciones objetales, que asegura que el desarrollo psíquico se funda en la estimulación temprana con objetos/personas, que es influenciada por fantasías inconscientes. A lo largo de su trayectoria, la experta hizo diferentes postulados sobre la mente humana y su comportamiento en sociedad. Una de las frases célebres que se le atribuye es: “La culpa no aplasta, orienta; reparar no es pedir perdón”.

Esta frase nació a raíz de su libro: Amor, culpa y reparación, y se utiliza con frecuencia en el psicoanálisis para resumir los conceptos claves que investigó y plasmó Klein, en particular en la teoría de la “posición depresiva”.

Melanie Klein analizó la culpa como un sentimeinto positivo para reconocer los errores y cuán valoramos al otro en nuestro vínculo (Fuente: Elliott & Fry )

Aunque Klein no escribió la frase exactamente así en sus textos académicos, esta síntesis captura su pensamiento clínico sobre por qué dañamos a quienes amamos y qué hacemos al respecto.

Para entender la frase de la psicoanalista austríaca es necesario desglosarla:

“La culpa no aplasta, orienta”: aquí quiere decir que la culpa no debe ser vista solo como un sentimiento negativo que paraliza o castiga (conocida como angustia persecutoria). Cuando se madura (en la posición depresiva), la culpa se convierte en una herramienta constructiva que nos “orienta” para reconocer el daño causado y entender la necesidad de cambiar.

Klein expone que la culpa en lugar de ser una carga que nos detiene, puede funcionar como una señal que nos indica qué vínculos valoramos y queremos proteger.

“Reparar no es pedir perdón”: la reparación verdadera en el pensamiento de Klein no es una disculpa verbal superficial. Es una acción profunda y un intento psíquico de sanar el objeto que sentimos roto o dañado por nuestros impulsos agresivos.

La psicoanalista entiende con esta frase que “pedir perdón” a veces es una parece una salida fácil o superficial. Aunque visto desde el concepto de posición depresiva, implica un esfuerzo activo y creativo por reconstruir algo que sentimos que hemos dañado en el otro.

Para Klein la culpa y la reparación son los motores que permiten el desarrollo de nuestra vida emocional y nuestra capacidad de amar (Foto: FreeP¡CK)

De este modo, para Melanie Klein, la culpa y la reparación no son conceptos aislados, sino los motores que permiten el desarrollo de nuestra vida emocional y nuestra capacidad de amar. En su obra Amor, culpa y reparación, ella explica que estas experiencias nacen de la tensión entre nuestros deseos agresivos y nuestro afecto hacia las personas que nos importan.