Hizo una videollamada con su jefe y descubrió algo que la dejó perpleja

Una mujer australiana descubrió algo de su jefe que la dejó muda y compartió lo que estaba sucediendo en redes. Algo tan rutinario como una videollamada laboral, se convirtió en algo más.

Lanah Jones descubrió, gracias al reflejo de los anteojos de su propio jefe, que mientras estaban videollamada, él veía fotos de ella en su celular. “Literalmente noté que mi jefe estaba mirando fotos en Instagram mientras realizaba una videollamada con él”, explicó la mujer en un video de TikTok que se volvió viral.

“Recordatorio: quítate los anteojos en una videollamada si en ese momento te encuentras viendo Instagram en tu teléfono”, agregó Larah que luego confesó que lo hizo con su novio para probar la hipótesis: “Una vez, mi novio -durante una videollamada- también supo que yo estaba usando Instagram por el reflejo del vidrio de mis anteojos”.

Descubrió que su novio le era infiel por un detalle que vio en TikTok: “¿Llevan mucho tiempo?”

En TikTok, se hizo viral la historia de una mujer que descubrió la infidelidad de su pareja gracias a un comentario en redes sociales. Todo comenzó cuando Sarahi Aguilar publicó un video en su cuenta de TikTok. En este, le dedicó unas palabras a su novio, Alberto, y compartió una fotografía junto a él.

“Cuándo estás con el treintón más frío del mundo”, escribió en la filmación. En ese momento, la mujer nunca pensó que su publicación se haría tan viral. Con el paso de los días, varios usuarios dejaron su comentario. Uno de los mensajes que llamó más la atención de ella fue el de una persona que aseguró haber tenido una relación con Alberto.

Por TikTok se enteró que su marido le era infiel

“Yo salí con él cuando estaba aquí en Cancún y siempre fue la misma cosa, lo boté. Después, me vio con alguien más y me buscó. Así es él”, escribió una usuaria. En ese instante, el aparente engaño la tomó por sorpresa y comentó: “¿Cómo?”. A lo que la mujer respondió: “Sí, esto fue a principios de año, ¿ustedes llevan mucho tiempo?”. Ambas decidieron seguir hablando por el chat privado. Allí, la mujer reveló que Alberto le había enviado varios mensajes a través de Facebook Parejas a inicios de enero.

Por su parte, Aguilar reveló que su relación había comenzado a principios de noviembre del año pasado. Por ende, su pareja se hablaba -a sus espaldas- desde hacía más de dos meses con la otra usuaria. La mujer en cuestión contó que conversaron unos meses más, incluso le envió dinero a su cuenta. Sin embargo, reveló que nunca se vieron y con el paso del tiempo, ella conoció a su actual pareja.

Mientras la grabación continuaba, adjuntó todos los chats de WhatsApp que daban cuenta de la infidelidad. Entre las últimas imágenes, Aguilar compartió el momento en el que encaró a su novio. “Infiel, tanto me decías que me querías y hasta Facebook Pareja tenías. Alberto, vos y yo salíamos desde noviembre. Ahora, una mujer me dice que salías con ella desde enero”, compartió Aguilar.

