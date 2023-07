Vive como ermitaño en una cueva hace 50 años y recibió una noticia devastadora: “Es la lógica”

escuchar

Desde hace 50 años, Nissim Kahlon hizo historia en la playa de Herzliya, al norte de Tel Aviv, al realizar y asentarse en una increíble cueva colmada de túneles, mosaicos y escaleras de caracol. Es considerado como el único ermitaño del sitio, desde el día en que decidió llevar a cabo una vida solitaria y ascética. Si bien estas características hicieron que su historia llame la atención de un sinfín de personas, las cuales se acercan año a año para conocer el destino turístico, en la actualidad se encuentra preocupado por una noticia que le llegó desde el Ministerio de Protección Ambiental de su país: hay muchas probabilidades de que lo desalojen y destruyan el hogar que construyó con mucho esfuerzo.

Según afirmaron las autoridades, se trata de una estructura ilegal y que pone en peligro la costa ubicada en Israel. En diálogo con el medio AP News, el hombre, de 77 años, se expresó sobre la difícil situación y dio detalles del sitio que, indudablemente, tiene un diseño arquitectónico único.

La cueva tiene vistas hacia el Mar Mediterráneo (Foto: AP)

“Vivía en la playa en 1973 cuando comencé a trabajar en la ‘vivienda cueva’. No me iré. Estoy listo para que me entierren aquí. No tengo adónde ir, no tengo otro hogar”, explicó con angustia sobre la información con la que fue sorprendido.

Durante medio siglo, se encargó de llevar a cabo una especie de laberinto que recibe a visitantes de todas partes del mundo. No obstante, también se convirtió en el hogar que inició desde el instante en que evitó formar parte de un matrimonio arreglado.

“Cuando me enteré de las intenciones de mis padres, comencé a hacer un agujero en los acantilados costeros”, recordó sobre el principio de esta historia que cautiva a los turistas.

Luego de varias intervenciones y arreglos, finalmente la cueva se convirtió en una propiedad distinguida, con servicios básicos y un moderno diseño. En cuanto a los materiales que utilizó, afirmó que se tratan de elementos totalmente reciclados.

Nissim Kahlon en la cueva que construyó con sus propias manos (Foto: AP)

“Usé madera, cerámica y piedra. Aquí no hay desperdicio, solo material, esa es la lógica. Todo es útil, no hay basura. Admito que nunca recibí un permiso de construcción, pero tengo derecho a quedarme porque las autoridades locales conectaron la casa a la red eléctrica hace años”, sostiene sobre sus argumentos para seguir establecido, tal y como lo hace desde 1973.

Localmente se la conoce como “la Casa del Ermitaño” y todos hacen mención a la manera en la que fue diseñada. Es por este motivo que, Kahlon, considera que debe recibir otro tipo de trato por parte del Gobierno. “Esta casa es un museo. Deberían darme un premio, no despedirme”, aseguró.

La cueva se convirtió en un paraíso turístico (Foto: AP)

La otra cara de la historia: el peligro que representa la cueva

A pesar de todos estos antecedentes y datos, los funcionarios israelíes insisten en que Nissim se debe ir lo antes posible. Por un lado, argumentan que realizó daños significativos en la cueva, y por el otro, mencionan que pone en peligro a los turistas al reducir el acceso a la playa.

Según manifestaron al medio citado, le ofrecieron un alojamiento alternativo, pero él se niega a retirarse.

La orden de desalojo por el momento está en suspenso para que tenga tiempo de apelar. Sin embargo, el escenario es más que desfavorable para el hombre. ¿El principal motivo? A pesar de recrear un lugar muy especial, atenta contra la seguridad de las personas.

Actualmente, esperan que tome la decisión de retirar sus pertenencias de la manera más pacífica posible, pero no se sabrán más detalles al respecto hasta inicios de agosto.

LA NACION