Home of Classics: la nueva línea de zapatillas de adidas Originals

En los últimos años hemos visto cómo, la melancolía por los 70 y 80, se transformó en una tendencia que atravesó a millennials y centennials, y en una enorme impulsora creativa. Ya sea desde el cine o las series de televisión, dejó una nueva marca en la tecnología y se renovó en la industria de la moda y el diseño.

Es en medio de esta revolución absoluta que, adidas Originals, se anima a más y sorprende a sus fanáticos con la presentación de la nueva colección Home of Classics. Reviviendo cuatro modelos que marcaron la historia, hoy rinden homenaje a las zapatillas que mejor representan su ADN y que, además, ponen en evidencia la experiencia que tiene adidas en el trabajo de siluetas de cuero blanco.

Creadas como innovaciones deportivas, rápidamente conquistaron los looks citadinos y acompañaron las actividades diarias de las personas. Es en esta resignificación en la que adidas se inspiró para traer de regreso seis diseños diferentes que, además de homenajear su pasado, cuentan su historia y se preparan para dejar una nueva marca. Para personificar ese espíritu, la marca convocó a seis creativos de diferentes partes de Latinoamérica que llevan sus adidas Originals como parte de su identidad.

Dejando de lado la alta tecnología, los pilares de Home of Classics son sus tres tiras, el cuero blanco y el caucho:

Reiventando su diseño limpio y nítido, la parte superior de cuero flexible viene con capas superpuestas de nobuck que agregan textura y profundidad.

Inspirado en los indoor trainers de principios de los '80, esta zapatilla se trata de la versión más minimalistas. Con el upper de cuero y una línea lateral en diagonal, completa el look retro su suela de goma.

Considerada un clásico desde su lanzamiento a principios de los 70, esta nueva edición se mantiene fiel a su herencia: suela de goma, exterior completamente blanco, rayas perforadas, lengüeta y el tirador de talón.

Recuerdo que de pequeña me gustaban mucho las Superstar, y cuando tuve mi primer par me emocioné. Ahora uso las Stan Smith porque las veo y son muy yo, no me veo con otras

Jazmín Calcarami. Beauty Artist