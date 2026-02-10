Así es la nueva camiseta de River: a qué precio se vende y el color violeta como novedad

Adidas presentó la tercera indumentaria de River para la temporada 2026. El lanzamiento oficial ocurrió mediante redes sociales y sitios web de la firma de indumentaria deportiva. La nueva casaca posee un diseño que rescata matices históricos de la institución, aunque no estuvo exenta de polémica por su particular aspecto y elecciones de diseño.

La nueva camiseta de River: la polémica por el color violeta y el precio al que se vende

El modelo alternativo del equipo de Núñez marca el regreso del color violeta a la vestimenta oficial. Esta elección estética convive con la tradicional banda roja que cruza el pecho del jugador. Los montos para adquirir las prendas originales en el sitio oficial de la tienda del club muestran cifras diferenciadas según el diseño elegido.

La prenda de manga larga posee un valor de 249.999 pesos en la tienda digital

La camiseta de manga larga cuesta $249.999 en la plataforma virtual. El valor de la versión de manga corta llega a $219.999. La opción más accesible para los hinchas se consigue por $149.999.

Cuál es el origen del diseño de la nueva ropa de River

La institución decidió recuperar un tono que forma parte de la memoria visual de sus simpatizantes. La vestimenta actual añade la inscripción: “grandeza”, el lema del club ubicado en la zona posterior del cuello. Esta palabra constituye el eje de identidad de la gestión vigente en la entidad deportiva.

La presentación contó con la participación de figuras del plantel masculino y femenino para la campaña publicitaria: jugadores como Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta y Aníbal Moreno posaron con la prenda violeta.

La palabra Grandeza figura bordada en la zona posterior del cuello como lema del club

Las imágenes también incluyeron a Marcos Acuña, Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Maximiliano Meza junto al juvenil Lautaro Rivero. El sector femenino tuvo representación con las futbolistas Francisca Algelt, Carolina Ceniza y Sofía Quiroga. El material audiovisual destacó la combinación del fondo púrpura con los detalles clásicos en rojo.

Qué tecnología de avanzada utiliza la indumentaria

La firma alemana dispuso dos variantes técnicas para los consumidores y los deportistas profesionales. La versión de mayor rendimiento técnico: "incorpora materiales con tecnología HEAT.RDY“, según indica el informe oficial de la marca. Este sistema busca un mayor confort y un desempeño superior para los futbolistas durante el desarrollo de los partidos.

La variante denominada AERO READY prioriza la capacidad de absorción de la tela para el uso cotidiano. Las dos prendas utilizan materiales 100% reciclados para su confección integral. El compromiso ambiental aparece como un punto central en la fabricación de estas piezas de colección deportiva. Las medias y los pantalones completan el conjunto que el primer equipo utilizará en el torneo local.

El proceso de fabricación emplea materiales reciclados en su totalidad para la confección

En qué contexto deportivo debuta la casaca millonaria

El estreno de la indumentaria llega en un momento de necesidad de resultados positivos para el grupo que dirige Marcelo Gallardo. River sufrió una derrota por 4 a 1 frente a Tigre en su estadio durante la última jornada. Este marcador negativo se sumó a otros traspiés previos en el Monumental durante el torneo Clausura 2025.

El próximo desafío del equipo será este jueves a las 21.15 en condición de visitante. El plantel enfrentará a Argentinos Juniors en el estadio de la Paternal. Los jugadores buscarán revertir la imagen del último encuentro en este compromiso correspondiente al fixture local.

El cuerpo técnico evalúa cambios en la formación para enfrentar al conjunto de la Paternal. El equipo de Claudio Úbeda en la vereda opuesta también llega tras una caída ante Vélez por 2 a 1 en Liniers.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.