Pelota del Mundial 2026: cómo se llama y qué características tiene

2026 es el año del Mundial 23° de la historia con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones. Será el primero en el que tres países compartirán la organización y, también, en el que jugarán 48 seleccionados con una pelota especial que homenajea a cada una de las naciones, en 104 partidos.

Trionda, de la marca Adidas, tiene “características extraordinarias e innovadoras de su diseño“, según precisa la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en su descripción. Cuenta con patrones rojo, verde y azul que ”rinden homenaje a los tres países coanfitriones” y una “novedosa construcción” de cuatro paneles con “fluidas figuras geométricas” que “reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre”.

a date with destiny 💭🏆

una cita con el destino 💭🏆@FIFAWorldCup @miseleccionmx pic.twitter.com/dcInWoKzFt — adidas Football (@adidasfootball) December 5, 2025

Los paneles, extiende su explicación, “confluyen para formar un triángulo en el centro del balón en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones”. Además, está adornada con iconografía que representa a cada país: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa del Mundo.

La pelota tiene “innovaciones para mejorar el rendimiento”, asegura la FIFA. “Su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme“, detalló.

La casa madre del fútbol mundial aseveró que los gráficos estampados en relieve sobre Trionda “mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad”. A su vez, explicó que tiene la tecnología de un “balón conectado” y que cuenta con un sensor de movimiento que proporciona información y envía datos al VAR en “tiempo real” para “ayudar a los árbitros a tomas decisiones” como, por ejemplo, el offside.

Una réplica gigante del balón oficial de la Copa Mundial 2026, Trionda, afuera de las oficinas de la FIFA Claudio Thoma - Keystone

Trionda se utilizará en cada uno de los 104 partidos que tendrá la cita ecuménica más grande de la historia que comenzará el 11 de junio de 2026 con el encuentro entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca y terminará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La pelota es la misma con la que se desarrolló este año el Superclásico entre Boca y River Plate en la Bombonera correspondiente al Torneo Clausura, donde el xeneize se impuso 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

No fue el primer partido entre los clubes más grandes de la Argentina donde la FIFA presentó alguno de sus productos. En el derbi del Apertura, con triunfo del Millonario 2 a 1 en el Monumental con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi -Merentiel empató transitoriamente para el elenco que por entonces dirigía Fernando Gago-, se exhibió el trofeo del Mundial de Clubes 2025 que luego levantó Chelsea, con Enzo Fernández y Aaron Anselmino.