Se presentaron las nuevas terceras camisetas de Boca y River

Adidas presentó este martes las nuevas terceras camisetas de Boca y River para la temporada 2026. Según informa la marca de la venta, están a la venta a partir de hoy en sus respectivas apps y sitios oficiales.

La casaca del club de La Ribera presenta una base blanca con banderas azul y oro aplicadas en el frente, inspirada en los murales que visten el barrio de La Boca con los icónicos colores xeneizes. En el dorso del cuello se destaca el lema “DALE BOCA DALE”, que representa un mural boquense. La camiseta, que se complementa con shorts y medias a tono, completa la colección iniciada el año pasado, con las actuales casacas titular y alternativa.

Las imágenes de la campaña cuentan con la presencia de las futbolistas Camila Gómez Ares, Belén Pokoracky, Camila Troncoso y Lola Ruffini, y los jugadores Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Edinson Cavani, Exequiel Zeballos, Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

La nueva camiseta de Boca, inspirada en los murales del tradicional barrio Edwin Panneflek

Según informa adidas, la versión profesional de la camiseta incorpora materiales con tecnología HEAT.RDY, diseñada para un mejor confort y performance de los jugadores durante el partido. Por su parte, la camiseta en versión AERO READY enfatiza en la tecnología de absorción. Ambas prendas están realizadas con materiales 100% reciclados.

De acuerdo con el sitio oficial de la tienda de Boca, la versión Authentic manga corta cuesta 219.000 pesos y la versión más económica llega a 149.000 pesos.

Ander Herrera, vestido de azul y oro Edwin Panneflek

River Plate, en tanto, presenta como novedad el retorno del icónico color violeta, en este caso acompañado con la tradicional banda roja. La nueva camiseta del Millonario se completa con la inscripción “Grandeza”, el lema del club, ubicada en la parte posterior del cuello. Al igual que la de Boca, presenta las versiones HEAT.RDY y AERO READY.

Según figura en el sitio oficial de la tienda de River, la camiseta manga larga está a 249.999 pesos, mientras que la de marca corta, a 219.999 pesos. La versión más barata está a 149.999.

Lucas Martínez Quarta, Juanfer Quintero y Aníbal Moreno posan con la nueva camiseta de River

Los materiales audiovisuales de campaña cuentan con la presencia de las futbolistas Francisca Algelt, Carolina Ceniza, Sofía Quiroga y los jugadores Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta, Aníbal Moreno, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo, Facundo Colidio, Maximiliano Meza y Lautaro Rivero.

El violeta volvió a la casaca de River EDWIN PANNEFLEK

En lo deportivo, Boca y River necesitan recuperarse de los golpes que recibieron en la cuarta fecha del torneo Apertura. El equipo de Claudio Úbeda declinó notablemente en el segundo tiempo y cayó ante Vélez por 2 a 1 en Liniers. Un cimbronazo que obliga a replantear el esquema en pos del encuentro ante Platense del próximo domingo a las 19.30.

Mientras tanto, el conjunto de Marcelo Gallardo recibió un duro impacto en la caída por 4 a 1 ante Tigre de local, actuación que se asoció con las varias derrotas en el Monumental del torneo Clausura 2025. A River se le viene un exigente compromiso como visitante frente a Argentinos Juniors, en la Paternal, este jueves desde las 21.15.