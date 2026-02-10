Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se presentaron las nuevas terceras camisetas de Boca y River
La casaca xeneize está inspirada en los murales de su icónico barrio, mientras que la indumentaria de River vuelve al color violeta
- 3 minutos de lectura'
Adidas presentó este martes las nuevas terceras camisetas de Boca y River para la temporada 2026. Según informa la marca de la venta, están a la venta a partir de hoy en sus respectivas apps y sitios oficiales.
La casaca del club de La Ribera presenta una base blanca con banderas azul y oro aplicadas en el frente, inspirada en los murales que visten el barrio de La Boca con los icónicos colores xeneizes. En el dorso del cuello se destaca el lema “DALE BOCA DALE”, que representa un mural boquense. La camiseta, que se complementa con shorts y medias a tono, completa la colección iniciada el año pasado, con las actuales casacas titular y alternativa.
Las imágenes de la campaña cuentan con la presencia de las futbolistas Camila Gómez Ares, Belén Pokoracky, Camila Troncoso y Lola Ruffini, y los jugadores Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Edinson Cavani, Exequiel Zeballos, Leandro Paredes y Miguel Merentiel.
Según informa adidas, la versión profesional de la camiseta incorpora materiales con tecnología HEAT.RDY, diseñada para un mejor confort y performance de los jugadores durante el partido. Por su parte, la camiseta en versión AERO READY enfatiza en la tecnología de absorción. Ambas prendas están realizadas con materiales 100% reciclados.
De acuerdo con el sitio oficial de la tienda de Boca, la versión Authentic manga corta cuesta 219.000 pesos y la versión más económica llega a 149.000 pesos.
River Plate, en tanto, presenta como novedad el retorno del icónico color violeta, en este caso acompañado con la tradicional banda roja. La nueva camiseta del Millonario se completa con la inscripción “Grandeza”, el lema del club, ubicada en la parte posterior del cuello. Al igual que la de Boca, presenta las versiones HEAT.RDY y AERO READY.
Según figura en el sitio oficial de la tienda de River, la camiseta manga larga está a 249.999 pesos, mientras que la de marca corta, a 219.999 pesos. La versión más barata está a 149.999.
Los materiales audiovisuales de campaña cuentan con la presencia de las futbolistas Francisca Algelt, Carolina Ceniza, Sofía Quiroga y los jugadores Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta, Aníbal Moreno, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo, Facundo Colidio, Maximiliano Meza y Lautaro Rivero.
En lo deportivo, Boca y River necesitan recuperarse de los golpes que recibieron en la cuarta fecha del torneo Apertura. El equipo de Claudio Úbeda declinó notablemente en el segundo tiempo y cayó ante Vélez por 2 a 1 en Liniers. Un cimbronazo que obliga a replantear el esquema en pos del encuentro ante Platense del próximo domingo a las 19.30.
Mientras tanto, el conjunto de Marcelo Gallardo recibió un duro impacto en la caída por 4 a 1 ante Tigre de local, actuación que se asoció con las varias derrotas en el Monumental del torneo Clausura 2025. A River se le viene un exigente compromiso como visitante frente a Argentinos Juniors, en la Paternal, este jueves desde las 21.15.
Otras noticias de Fútbol argentino
- 1
Con la pegada de Iván Tapia, Barracas Central hizo de la pelota parada un argumento para sumar su primer triunfo
- 2
Lanús vs. Talleres, un empate con emociones en el final, llegadas desde los bancos de suplentes
- 3
Balerdi, Medina y la pesadilla de Marsella frente a PSG: derrota durísima y puntajes por el piso
- 4
Guillermo Barros Schelotto habló sobre el triunfo de Vélez ante Boca y acerca de la avioneta que pasó por el entrenamiento