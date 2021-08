Horóscopo chino semanal: ¿Qué te depara del 30 de agosto al 6 de septiembre?

Shutterstock

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Sentirás deseos de expresar tus emociones y estarás muy ligado a la familia y los afectos. De todos modos, los asuntos profesionales y tu carrera, requerirán de extrema atención. Es posible que haya cambios que te favorezcan en el entorno laboral, pero que también impliquen mayores responsabilidades y tiempo de dedicación. Deberás equilibrar la balanza para no dejar de lado nada importante. Para la rata, será en el amor una etapa de reflexión y replanteos en donde es posible que antiguas situaciones o personas reaparezcan para que puedas descubrir algo que quedó inconcluso.

Tendencia : Liberarte de ciertas ataduras y dejar de lado actitudes culposas.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

En el terreno del trabajo y el dinero no se darán grandes cambios ni novedades de peso par el buey, pero tampoco se presentarán mayores problemas o conflictos. Aunque no es de esperar resultados extraordinarios, la situación estable te permitirá mantener un buen nivel. La energía que actúa sobre tu signo es promesa de protección, fuerza y armonía interior para superar obstáculos. Estás viviendo un transformación lenta y muy profunda, lo más sabio será acompañar con temple este proceso; sin prisa ni ansiedades. Es tiempo de relajar, tomarte todo con más levedad y menos reproches. El amor y la gratitud curan todas las heridas.

Tendencia : Elegir mantenerte en tu zona de confort o lanzarte a la aventura.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Avanzarás en la concreción de las metas que te habías propuesto para este período. Gracias a tu laboriosidad y a tu sexto sentido, lograrás concretar buenos y redituables negocios. Es buen momento para el tigre para solicitar préstamos, finalizar trámites y realizar cualquier tipo de gestión. Estarás muy lúcido, intuitivo y deberás confiar en tus percepciones para lograr tus más altos objetivos. En lo personal, sentirás una imprescindible necesidad de calma para profundizar acerca de tus verdaderos sentimientos y deseos. Evitar los rencores, prestar atención a las necesidades de tu pareja y proponer un diálogo sincero para deponer actitudes controladoras.

Tendencia : La constancia será la clave del éxito.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

La situación laboral podrá presentarse algo adversa y trabada para los números en la vida del gato. Deberás cuidar el dinero para no desequilibrar tu presupuesto. Si estás pensando en realizar alguna compra importante, será conveniente esperar un poco hasta que las perspectivas sean más favorables. Incluso es probable que algún proyecto se interrumpa o deba ser revisado antes de llevarlo a la práctica. En el amor, alguien despertará pasión y una ilusión romántica que hace tiempo no sentías. Será positivo permitirte vivir lo que la vida te ofrece y no temer exteriorizar tus verdaderos sentimientos.

Tendencia : Entrarás en una fase de feliz armonía en tus relaciones personales y amorosas.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Para el dragón, será una etapa de grandes oportunidades y agradables noticias. En general contarás con una gran protección, aunque habrá algunos asuntos que deberán ser terminados y eso representará un gran desafío. Poner punto final y dar un cierre definitivo a todo aquello que ya no es importante, será el reto en este tiempo de crecimiento y madurez. Excelente para obtener mejoras en cuanto a lo laboral, tu compromiso y dedicación marcarán la diferencia. Algún sueño podrá convertirse en realidad, los amigos estarán muy presentes y las buenas energías con las que contarás te acercarán al amor.

Tendencia : Encontrar el equilibrio justo entre razón y emoción.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Con una vida social activa, será un momento oportuno para generar buenos contactos para la serpiente. Posibilidad de lograr nuevos clientes y provechosos negocios. Si bien puede que surjan algunos gastos extras, estarás respaldado económicamente. Etapa ideal para comunicar, escribir y ampliar los horizontes. La suerte llegará principalmente a través de tu predisposición a abrirte a los demás y a cultivar una dimensión más espiritual en tu vida cotidiana. Contarás con los recursos para llevar una vida tranquila y destinar tiempo a actividades placenteras y creativas. Un encuentro imprevisto generará estimulantes perspectivas románticas.

Tendencia : Acelerar los ritmos para no dejar pasar oportunidades de importancia.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Al comenzar la semana deberás encarar todo sin prisa. No será conveniente realizar cambios profundos ni definitivos en la vida del caballo, sino más bien esperar un mejor momento para tomar decisiones. Bueno para poner orden, organizarte y terminar lo que tengas pendiente. Con el correr de los días, sentirás mayor confianza, despertará el entusiasmo y la ambición y podrás dar pasos más seguros. Le darás gran importancia a tu estado físico y será ideal para comenzar actividades que hagan que tu nivel de energía suba y mantengas al estrés fuera de tu vida. El amor, la amistad y los placeres artísticos y estéticos alcanzarán su máxima expresión.

Tendencia : Estímulos a través de actividades de índole intelectual.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Durante esta etapa de la cabra, tu sexto sentido te llevará por caminos nuevos y provechosos. Sentirás que la suerte te acompaña y será buen momento para encontrar socios o establecer interesantes contactos. Las circunstancias permitirán que muchos deseos, antes considerados lejanos, estén ahora al alcance de tu mano. Si necesitás formarte y actualizar conocimientos para renovarte, no dudes en hacerlo ya que beneficiará tu carrera. Momento de decisiones y replanteos respecto de las relaciones. Una visión más abierta te llevará a disfrutar de los placeres de la existencia y estar en buena compañía.

Tendencia : Tiempo para asentarte sin dejar de divertirte.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Buen momento en la vida del mono para reformular los objetivos con tranquilidad. Posibilidad de abandonar algún proyecto que no te convence y ver con mayor claridad el camino correcto. La influencia de esta etapa hará florecer alguna nueva idea que pronto querrás materializar. Será necesario mantener la perseverancia para llevar a buen fin tus propósitos. Alejarte de todo lo negativo y conflictivo será una buena opción para allanar el camino. En las relaciones, será preciso evitar discusiones por detalles sin importancia y enfocarte en lo que persigues. Mejorará la comunicación, aunque deberás estar atento al instinto de querer controlar y cuestionar todo.

Tendencia : Moderar la impulsividad, el orgullo y la imprudencia.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Habrá renovación y cambios positivos en tu vida profesional y personal. Sentirás que todo comienza a ir mejor y podrás resolver asuntos familiares que te preocupaban. Mucha energía positiva en al vida del gallo, que deberás saber aprovechar para dar un paso adelante en tus actividades, el trabajo y el estudio. Buen momento para las finanzas, la autoestima y el desarrollo personal. Estarás muy centrado en vos mismo, tu crecimiento e intereses. Comunicativo y bien predispuesto en asuntos comerciales y el trabajo en general; en el amor tendrás una actitud más distante que te permitirá comprender mejor tus verdaderos sentimientos.

Tendencia : Varios compromisos a la vez te obligarán a multiplicarte.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Excelente ocasión para librarte de ataduras y esquemas caducos. Lo ideal será estar abierto a los cambios que el momento propone, de este modo, la expansión y el éxito te acompañarán. Surge la necesidad de cerrar un capítulo en la vida del perro, hacer un balance, soltar y terminar con cuestiones del pasado, ya sea en cuanto a las propias conductas y posturas como a relaciones, trabajo y forma de vida. Cambia el panorama y la rutina en el amor. Redescubrimiento que trae la posibilidad de generar un vínculo más armonioso y profundo. Todo está a favor para vivir situaciones emocionales intensas.

Tendencia : Alegrías compartidas en familia: una fuente de energía y renovación espiritual.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Compartir tus ideas te llenará de entusiasmo y encenderá la creatividad y originalidad. Te sentirás con ganas de participar en trabajos grupales y ocupar un lugar de liderazgo dentro de tu trabajo. Las actividades humanitarias traerán satisfacción al espíritu altruista del chancho. Podrás reorganizar tus asuntos y generar proyectos redituables. Te moverás con mayor libertad y sentirás que es posible disfrutar de tus tareas cotidianas. Amistades confiables ayudarán a resolver un asunto familiar. Habrá dudas y contradicciones en la vida afectiva. Ciertos momentos de soledad te permitirán organizar las ideas y aclarar los sentimientos.

Tendencia : Momento de asumir algunos riesgos.

