Horóscopo: qué le espera a Tauro en julio, según las predicciones de Jimena La Torre

A través de su cuenta de Youtube, Jimena La Torre explicó a qué deberán atenerse aquellas personas que, por su fecha de nacimiento, correspondan al signo de Tauro. Un mes cargado de cambio pero con buenas resoluciones le depara a los nacidos entre el 14 de mayo y el 19 de junio.

“Hay recompensa positiva. Tendrán esos cambios que te pide la vida y Tauro no es un signo que le guste mucho hacerlos. Yo les diría que se adapten y traten de vivirlos lo mejor posible porque los van a tener igual”, expresó Jimena.

Los cambios que augura no necesariamente tienen porqué ser algo grave. Sin embargo, acorde a sus palabras, estarán vinculados a la parte afectiva. “Si tenés que bajarte del barco y pasar a una balsa capaz tenés que hacerlo porque por ahí no llegas a la orilla”, expresó. Pero no todo termina ahí. Acorde a sus dichos habrá “una recompensa especial” y algunos tauros no tendrán que esperar a fin de mes para recibirla, como si le pasará a otros.

Por último, Jimena La Torre procedió a su tradicional tirada de cartas. Haciendo foco en que es un mes de cambio para todo taurino, expresó que “van a recibir el equilibrio y éxito afectivo que tanto están necesitando”. Les irá bien si tienen que rendir materias o si quieren abrirse al amor pero el consejo sigue siendo el mismo: “animarse a romper las estructuras, festejar los cambios y no enojarse por ellos”.

