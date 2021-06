La dura advertencia de la expareja italiana de Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona

Elena Braccini, la exnovia italiana de Daniel Osvaldo, tiene dos hijas en común con el músico: Victoria y María Elena, quienes actualmente viven en Italia. Tras la confirmación del romance del exfutbolista con Gianinna Maradona a través de románticos posteos, la mujer decidió hablar públicamente sobre su situación: aseguró que no recibe la cuota alimentaria hace cuatro años y lanzó una fulminante advertencia para la hija del Diez.

En una entrevista telefónica con Los ángeles de la mañana (eltrece), Braccini comentó que sintió “vergüenza y pena” cuando supo que la hija menor de Claudia Villafañe estaba iniciando un noviazgo con Osvaldo. “Cuando vi el posteo me pareció tan ridículo, yo creo que Gianinna Maradona está en un momento difícil de su vida; todos sabemos lo que pasó, y estamos muy tristes”, expresó.

“En Italia admiramos a Diego Armando Maradona, porque para nosotros es un ídolo; pero me da tristeza porque ella se va a meter en una historia que le va a hacer mucho mal”, aseguró, dejando en claro que su advertencia provenía de su preocupación por cómo seguirá el curso de la relación amorosa. Y sumó: “No la conozco, pero creo que es una mina inteligente y no entiendo por qué está con él”.

La expareja de Osvaldo fue categórica sobre la gran desilusión que siente: “Daniel hace dos años que no ve a sus dos hijas y meses que no habla con ellas; no le importa. Y ahora se hace el padre del hijo de Gianinna, no le importa nada de nada, es todo mentira; es para conquistarla y después va a pasar lo mismo”.

Ángel de Brito le preguntó si cree que su expareja se aprovecha de las debilidades de las mujeres, y Braccini no lo negó: “Es siempre así, conmigo al principio era especial, era muy bueno con los nenes de mis amigas, y quería hijos. Yo pensaba: ‘Si es tan bueno con los hijos de mis amigas, será un buen padre’. No soy la única, la primera fue Ana, la segunda fui yo y después Jimena (Barón)”.

Daniel Osvaldo junto al hijo de Gianinna Maradona, Benjamín Agüero, en una noche de mucha complicidad Federico Soto

Recordemos que el líder de la banda Barrio Viejo es padre de cuatro hijos: Morrison, fruto de su relación con Jimena Barón; María Elena y Victoria, que tuvo con Braccini; y Gianluca, de su romance con Ana Oertlinger. En este sentido, De Brito retrucó: “Se repite la historia entre las madres de los hijos de Osvaldo”. Del otro lado del teléfono la mujer apoyó esa teoría: “Cuando Daniel me dejó, yo estaba embarazada de María Elena porque se había enamorado de Jimena; y yo estaba muy enojada pero hablé con Jimena, que es muy inteligente y él le había dicho mentiras, así como a mí me dijo mentiras de Ana”.

“Yo estuve callada por muchos años, pero ahora las nenas son grandes y no se puede seguir así, porque no es justo”, sentenció. Además contó que mantiene una muy buena relación con Barón: “Yo adoro a Momo y Jimena adora a Victoria y María Elena, nos mandamos fotos siempre”.

