Ida y vuelta

AFECTO Y LIBERTAD A LA VEZ

Hola Kirón. Te escribo desde Rosario, Santa Fe. Me gustaría saber por qué todo me va tan mal. No puedo cobrar lo que me deben. Además, si podés, me gustaría saber por qué no puedo encontrar un compañero. Soy del 17/09/1958. Y las 16:30 es mi hora de nacimiento. Bendiciones. Gracias. Rosarina

Hola Rosarina. Tenés Sol en Virgo, Luna en Escorpio y Ascendente en Acuario. Si bien sos introvertida por naturaleza, pasional y sencilla, la vida te pide que expandas tu horizonte, que busques integrarte en un grupo humano diferente, de gente brillante y algo excéntrica como sos vos. Lo material no es en verdad lo que te importa, lo tuyo está más allá del dinero y nunca aceptarías estar con alguien por interés. Actualmente Saturno está pasando por tu Casa 1, afirmando tu identidad, pero a la vez oponiéndose a tu Plutón, Mercurio y Venus en Casa 7, eso indica una toma de conciencia muy profunda sobre la clase de persona que necesitás a tu lado, porque no vas a permitirte -ya no- un vínculo destructivo o superficial como en el pasado. Querés algo más, algo auténtico, una relación que te permita tener afecto y libertad a la vez. Urano sobre tu Marte en oposición a la Luna señala posibles rupturas o cortes en el plano afectivo. Estos tránsitos difíciles duran sólo unos meses, luego, paulatinamente, la energía se acomoda. No fuerces situaciones. Ya llegará alguien que merezca tu amor. Mis mejores deseos en esta etapa. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

