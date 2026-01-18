Ida y vuelta
LA BURBUJA
Hola Kiron, te sigo hace muchos años y quería consultarte cómo va este 2026. Soy Patricia, Sol en Libra, Luna y Ascendente en Acuario. Vengo de un 2025 con deseos cumplidos y ahora me siento muy desconectada. Quiero hacer cosas pero como que todavía no me doy cuenta qué cambios necesito. También tema pareja, cómo seguimos ¡Gracias! Patricia
Hola Patricia. No sé a qué grados tendrás tu Sol porque no me diste tu fecha de nacimiento pero lo cierto es que Saturno y Neptuno le harán oposición pronto ya que ambos ingresan a tu opuesto que es Aries. Más que desconexión eso podría generar entre confusión y cierta necesidad de definir al mismo tiempo, una especie de urgencia por concretar. Será un proceso de un par de años y puede que con viajes o nuevos ideales de por medio. Muy interesante. Júpiter también va a hacerte oposición más entrado el año y va a a pasar por tu Casa 7, la de la pareja. Claridad y expansión en ese ámbito, las emociones se acomodan y la relación crece y crece y crece. Tené cuidado que no se trate de una burbuja que pueda pincharse, para eso algo de realismo les vendría bien porque con el entusiasmo a veces se trazan proyectos locos. Linda etapa, sobre todo para lo sentimental. Te envío mis mejores deseos. Kirón
Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com
