Ida y vuelta

QUE EL SUEÑO SE HAGA REALIDAD

Hola, Kiron. Mi nombre es Jorge, nací el 22 de Diciembre de 1964 entre las 12:30 y las 13 horas. Quiero saber cómo me irá en el amor. Desde ya muchas gracias. La mujer que amo nació el 19 de Marzo de 1976, no se la hora. Jorge

Hola Jorge. Sos de Capricornio, con Luna en leo y Ascendente 29 grados de Piscis. Ella tiene el Sol a 29 grados de Piscis -o sea sobre tu Ascendente- y Luna en Escorpio. Es una verdadera maestra para vos, te enseña serenidad, calidez, aceptación y compasión, te desestructura y eso te viene diez puntos porque Capricornio tiene una coraza que lo protege del mundo y también Escorpio demuestra indiferencia para no sufrir. Tiene que ser para vos un año excelente, de apertura, de descubrimientos, de amor. Es que Júpiter, el segundo Sol, está en tu Ascendente y eso es sinónimo de suerte, de encuentro con alguien que es tu perfecta mitad. Si en materia de pareja venías muy perdido tal vez te lleve unos meses ese encuentro profundo que deseás. Pero el momento es perfecto. Te deseo que ese sueño se haga realidad. Abrazo. Kirón

IDEALISMO VS. REALISMO

Hola Kiron. Nací un lunes si mal no recuerdo a las 6 am un día 29.09.1958. Me gustaría que me me dijeras, que ascendente soy, que sol, luna en fin, etc. Gracias por leerme, en espera de tu pronta respuesta. Atentamente. Kiria

Hola Kiria. Sos de Virgo, con Luna en Sagitario y Ascendente también en Virgo. Digamos que la vida en cierta forma te obliga a ser más precavida, observadora, cuidadosa y realista que lo que indican tus pasiones. El idealismo en pulseada con el realismo. Y si encontrás un punto medio entre ambas tendencias vas a estar en paz con vos misma. Puede que vengas de una etapa de gran equilibrio en tus relaciones y algo amenace pronto en desestabilizarse un poco. De ser así el camino a tomar es uno: todo lo que no te nutre, enferma. Puede ser una dieta, una amistad, una ideología o una pareja pero viene un año para dejar atrás lo que no te hace feliz. Te mando un abrazo grande y ojalá conserves lo realmente valioso. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com