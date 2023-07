Ida y vuelta

escuchar

ATERRADA

Hola Kirón. Nací el 22/10/60 a las 7 de la mañana en Capital. Vuelvo a tener pareja después de casi años y estoy bastante asustada. Por primera vez en mi vida me siento deseada. Con los hijos casados. Muy distinto a mi relación anterior que fue un suplicio. Si ves algo sobre mí me gustaría saberlo. Muchas gracias. Laura

Hola Laura. Sos de Libra y tanto tu Luna como tu Ascendente están en Escorpio. Toda esa suavidad, adaptabilidad y femeneidad de tu signo están matizados por la pasión enorme de Escorpio. Probablemente el fin de tu matrimonio fue la gran experiencia de tu vida, el cambio total, porque Libra es la armonía de pareja y Escorpio es el momento en el que aparece el lado oscuro propio y ajeno. Pero estás lista. Lo indica Júpiter en Tauro, tu Casa 7, la de la pareja. Si estás aterrada es por miedo a repetir malas experiencias pero nada de eso pasará. Es diferente. Dejá que tu deseo y tu intensidad fluyan libres. Mis mejores deseos y que el terror quede atrás para dar paso al amor. Kirón

Viaje soñado

Hola Kirón. Te quisiera consultar sobre la segunda parte del año. Nací el 6 de enero de 1959. Tengo la posibilidad de hacer un viaje soñado a Oriente, está todo carísimo pero una prima me invita buena parte y me entusiasma a la vez que me preocupa dejar ahí mis ahorros. Estoy jubilada pero tengo un buen trabajo. Es que soy miedosa. Gracias. Belén

Hola Belén ¡Qué dilema! Tenés Sol en Capricornio y Luna en Sagitario. O sea que sos conservadora, ahorrativa y trabajadora por un lado pero… ¡Sagitario es el signo de los viajes, las aventuras, las nuevas experiencias! Esta vez hacele caso a tu Luna y viajá, hay golpes de suerte en la vida que no se repiten dos veces. Y no todos pueden cumplir con sus sueños. Que lo disfruten. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

