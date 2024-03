Escuchar

RESCATISTA DE HOMBRES TRISTES

Hola Kirón. Felicito a tu sección. Me encanta y me gusta mucho la astrología. Soy una gran lectora de piscología y temas de salud desde jovencita, después de un accidente que me tuvo casi un año en cama.

Nació el 13/07/1961 a las 17.05 hs en Quilmes. Fui maestra rural, me jubilé y soy rescatista de perros. No me casé nunca, adoro a mis sobrinos y los seres indefensos son mi debilidad. Con el amor me pasó algo así porque fui rescatista de hombres tristes durante la mitad de mi vida. Ya no. Contame qué ves de mí. Con afecto. Tati

Hola Tati. Sos de Cáncer, con Luna en Leo y Ascendente en Capricornio. Sos sensible, entusiasta, creativa, muy femenina. Sin duda tuviste que enfrentar duras pruebas y valerte por vos misma, no necesitar de nadie, fue parte del aprendizaje de tu Ascendente. Que ames a los animalitos, a los jóvenes, que seas protectora y “rescatista” tiene que ver con la ternura canceriana y con la necesidad de frescura en el trato propia de Leo. Ascendente Capricornio es apoyar a otros sin pedir tanto apoyo para uno mismo. Si ese amor y ese cuidado se lo das a seres indefensos en vez de a personas adultas que se aprovechan de tu tendencia a ocuparte de los otros… ¡mucho mejor! Es un buen año, de ligeros problemas de salud que superás muy bien y nuevas amistades que serán para siempre. Mucha suerte. Kirón

