Ida y vuelta

SOY LA OTRA

Hola Kiron. Hoy quiero pedirte que veas en mi carta natal cuáles son mis planetas porque me está pasando algo que nunca llegué ni a imaginar. Después de muchos años de amistad con una pareja amiga lo estoy viendo a él a escondidas. Soy la otra, es horrible admitirlo porque nunca quise hacer daño pero la situación y la atracción física me superó. Tal vez sea un momento pasajero, como cuando alguien se vuelve loco, ya no sé ni qué pensar. Llevo varios meses con este secreto. Ayudame. Nací el 08/01/1963 a las 3:05 hs. de la madrugada en Capital Federal. Pepa

Hola Pepa. Sos de Capricornio, con Ascendente en Sagitario y Luna en Géminis. La formalidad capricorniana va en una dirección y tu ansia de libertad, tu curiosidad y tu necesidad de jugar… va en sentido contrario La extrema sensibilidad te juega malas pasadas. Y se juntan la culpa, el sentido del deber, las pasiones sin control y la seducción como juego peligroso en una especie de combo explosivo. No creo que el romance dure pero va a llevarte muchos meses resolver la encrucijada. Si tomás alguna decisión será de aquí a unos tres años. Intentá no herir a quienes confían en vos porque en definitiva sos la que va a salir más lastimada. Llevará un tiempo. Hasta que tu Géminis se aburra o hasta que tu Capricornio diga basta. Un cariño. Kirón

ANTORCHA

Estimadísima Kiron. Nací el 26 de noviembre de 1983 a las 15.45 y tuve un año difícil. La enfermedad de mi mamá, un hermano que se quedó con la casa y la trató de internar. Ya gracias a Dios todo parece encaminarse. Quería saber si mis astros aportan algo al respecto. Soy maestra rural y mamá de mellizos. Gracias. Neo

Hola Neo. Diría que en breve, cuando Júpiter ingrese en Aries, todo efectivamente va a encaminarse ya que sos tres veces fuego: de Sagitario, con Luna en Leo y Ascendente en Aries. Júpiter ya en tu Ascendente va a renovar tus fuerzas y obviamente vas a dar batalla toda injusticia sufrida por vos o por tu mamá, porque así es tu espíritu sagitariano, que alza la antorcha de las batallas en nombre de los principios básicos. Te mando un beso. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com