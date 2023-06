Ida y vuelta

escuchar

¿VOLVERÁ MI EX PAREJA?

Hola, soy Norma de Escorpio, nací el 12/11/1964 a las 10 y 10 ¿Volverá mí ex pareja? Él es del 12/04/1964. Gracias. Norma

Hola Norma. Sos de Escorpio, con Luna en Acuario y Ascendente en Capricornio. Una mujer intensa, con experiencias traumáticas de pérdidas o abandonos vividas en la infancia, y que precisa aprender a sostenerse sola en la vida, a ser su propio sostén y el de la familia. Él es Sol y Luna en Aries, alguien impulsivo y muy individualista, muy diferente a vos. No sé su Ascendente, pero a primera vista no parecen ser muy compatibles en la convivencia aunque haya mucha atracción. Te diría que estás en un momento genial para experimentar, conocer gente, salir, tener amigas, viajar, estudiar. Recién el año próximo volvés a estar centrada en la casa y la convivencia. Vuelva él o no vuelva planteate qué es lo que realmente querés para vos. Te deseo un gran año. Kirón

EN CAMINO

Buenas tardes. Mi nombre es María Gabriela, nací el 31 de mayo de 1970 a las 7am. Me gustaría saber mi Ascendente y si voy a conseguir otro trabajo. La situación económica muy complicada. Gracias. Bendiciones. Gabriela

Hola Gabriela. Sos de Géminis, con Luna en Aries y Ascendente en Tauro a 27 grados. Sos alegre, sociable, activa, positiva y enérgica. Actualmente estás con un mal tránsito, de Júpiter en tu Casa 12, la de las pérdidas, pero en pocos meses eso va a cambiar. No va a ser inmediato pero sí puedo asegurarte que el año que viene levantás cabeza e incluso vas a poder ahorrar un poco. Lo económico es un desafío en tu vida debido a que Tauro -la seguridad, la estabilidad, los ahorros- es lo que viniste a aprender. Pero estás en camino ya que Júpiter, el planeta de la suerte, está justamente en Tauro. Es cuestión de dejar ir lo que ya no va más y lograr ser un poquito más conservadora. Fuerza y suerte. Kirón

