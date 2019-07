Identificaron que el hábito de no desayunar tiene que ver con los genes

Un estudio relacionó este tema genético con la tendencia a la obesidad y la depresión

1 de julio de 2019 • 13:33

Un estudio reciente arrojó que el hábito de saltearse el desayuno está relacionado con un componente genético.

La investigación, realizada por un grupo de universidades donde figuran la de Harvard (Estados Unidos) y la de Murcia (España), identificó seis genes que se relacionen con el hábito que muchas personas tienen de no desayunar.

El resultado, publicado el pasado 13 de junio en The American Journal of Clinical Nutrition, alertó sobre los problemas de obesidad que produce este tipo de conducta alimenticia, es decir, no desayunar es causa de obesidad y no su consecuencia.

El desayuno es fundamental para mantener un hábito nutricional saludable

"Hay estudios contradictorios sobre si es bueno o no saltarse el desayuno y por eso nos planteamos en esta investigación si en las personas que les cuesta hacer la primera comida del día podría existir un componente genético", explicó una de las investigadoras, la doctora Marta Garaulet.

El trabajo está firmado, entre otros, por los científicos Hassan Dashti y Richa Saxena, del Centro de Medicina Genómica del Hospital General de Massachusetts, y por Marta Garaulet, catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia e investigadora en el Hospital Brigham and Women's de la Universidad de Harvard.

La doctora Garaulet, experta en cronobiología, ciencia que estudia los ritmos biológicos, explicó que analizaron el genoma de 200.000 personas registradas en el Biobanco del Reino Unido. Las seis variantes genéticas detectadas están asociadas con el reloj circadiano en la metabolización de los carbohidratos o azúcares, con la influencia de la cafeína e incluso con la esquizofrenia. El reloj circadiano es un reloj biológico del organismo y es quien controla la mayoría de los ritmos circadianos. Este reloj se encuentra en una región del cerebro llamada hipotálamo y maneja el funcionamiento interno de nuestro organismo y sus horarios

Las personas en las que se presentan los genomas son quienes, en mayor medida, suelen pasar de largo el desayuno.

Además, el estudio observa vínculos causales entre la omisión del desayuno determinada genéticamente y un mayor índice de masa corporal, tendencia a la depresión y al hábito del tabaco. "Gracias a este estudio que define qué genes están implicados y a través de una metodología genética podemos ver que saltarse el desayuno es causa de obesidad, los que no desayunan tienen mayor propensión a engordar", señala Marta Garaulet.

La conclusión del estudio sugiere realizar la ingesta regular del desayuno como parte de una alimentación y un estilo de vida saludable .