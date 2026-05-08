La reflexión del filósofo alemán Immanuel Kant sobre la educación moral volvió a situarse en el centro de la escena pedagógica contemporánea. La máxima “Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa” cuestiona los sistemas de premios y castigos y sostiene que, al condicionar la conducta infantil a estímulos externos, se corre el riesgo de formar individuos que actúan por conveniencia y no por convicción. Esta postura sugiere que el niño no aprende a distinguir el bien del mal por principios, sino por el interés de obtener un beneficio o evitar una sanción.

El medio The Economic Times resalta cómo Kant advertía que, al trasladarse a la vida adulta, este modelo de crianza puede generar personas que abandonan la rectitud si el entorno no garantiza una retribución directa. En términos de filosofía moral, esta idea es fundamental. El pensador distinguía entre lo que denominaba Imperativo Hipotético, que opera bajo la lógica de “si haces X, obtienes Y”, y el Imperativo Categórico, que propone actuar de manera correcta simplemente porque es lo justo. La verdadera moralidad, bajo el prisma kantiano, no admite transacciones comerciales, sino que se trata de una autonomía ética donde la acción debe nacer del deber interiorizado y no de una recompensa que, en la complejidad del mundo real, rara vez está garantizada.

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Se debe profundizar en las consecuencias psicológicas de este enfoque, al señalar que la erosión de la motivación intrínseca es uno de los mayores peligros en la educación actual. Cuando los padres o educadores emplean el “soborno emocional” para obtener obediencia, terminan por instalar una lógica transaccional en la psique del menor. Kant buscaba formar seres autónomos, capaces de ejercer su libertad bajo normas que ellos mismos se imponen por lógica y empatía, con el objetivo de evitar que se conviertan en adultos dependientes de la validación ajena. La libertad, para el pensador de Königsberg, no es hacer lo que uno desea, sino poseer la capacidad de controlarse bajo principios universales.

Para comprender la profundidad de este pensamiento, es necesario situarse en la trayectoria vital de su autor. Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, Prusia Oriental, en el seno de una familia de entorno pietista, lo que influyó profundamente en su riguroso sentido del deber. Su existencia transcurrió casi en su totalidad en su ciudad natal, caracterizándose por una disciplina académica inamovible que marcó un hito en la historia del pensamiento. Tras años como profesor particular, alcanzó en 1770 la cátedra de Lógica y Metafísica en la universidad local.

La Universidad Estatal de Kalingrado fue renombrada en honor a Immanuel Kant en 2005 Harald Haacke

Su obra literaria transformó la epistemología moderna al amalgamar el racionalismo y el empirismo a través de sus tres críticas fundamentales: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. A pesar de que sus posturas sobre la religión y la moralidad le generaron tensiones con las autoridades de la época, Kant mantuvo su rigor intelectual hasta sus últimos días.

Murió en 1804, momento en el que dejó un legado donde la autonomía moral es el eje de la dignidad humana. Su vida, austera y coherente con sus teorías, sirvió de ejemplo para una ética centrada en la razón, un modelo que, a más de dos siglos de su partida, sigue con desafíos para las lógicas actuales de crianza que priorizan la inmediatez sobre el desarrollo del carácter.