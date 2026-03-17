En un presente marcado por la ansiedad tecnológica y la exigencia de respuestas instantáneas, el pensamiento de Immanuel Kant emerge como una hoja de ruta para recuperar la serenidad. Su máxima, “La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte”, condensa una reflexión profunda sobre el ejercicio del poder y el dominio de los impulsos. El prusiano no entendía la paciencia como una resignación pasiva, sino como una disciplina silenciosa necesaria para no sucumbir ante la adversidad. Para el filósofo, quien ostenta una posición de poder y carece de la capacidad de esperar o escuchar, revela una grieta interna, la cual demuestra que su supuesta fortaleza es apenas una fachada.

El análisis de este aforismo sugiere que, mientras el poderoso suele sucumbir ante la urgencia de sus deseos, el individuo en desventaja encuentra en la templanza un arma estratégica. Esta virtud de resistencia, definida en sus obras morales como la fuerza para obedecer al deber frente a las inclinaciones personales, permite frenar la soberbia y los arrebatos apasionados. Kant comparaba las emociones descontroladas con el agua que rompe una presa y las pasiones con ríos que erosionan la razón, motivo por el que la paciencia es el antídoto contra el error de permitir que el miedo, la prisa o el enfado tomen las decisiones por nosotros.

La frase de Kant continúa vigente en pleno 2026, donde la ansiedad está cada vez más presente en la sociedad X (@solgmoreno)

La trayectoria vital de este pensador, nacido en 1724 en Königsberg (Regimonte), Prusia Oriental, explica la rigurosidad de su sistema ético. Educado en un entorno pietista, Kant fue un hombre de costumbres inamovibles y una disciplina académica que marcó un antes y un después en la filosofía moderna. El medio Britannica detalla que su formación inicial en matemáticas y física fue el motor de sus primeras investigaciones sobre la naturaleza, aunque su consagración llegó al transformar la epistemología con sus tres grandes críticas. Su vida, que transcurrió casi en su totalidad en su ciudad natal, fue un ejemplo de coherencia entre su método filosófico y sus actos diarios.

Tras años de docencia como profesor particular, Kant obtuvo la cátedra de Lógica y Metafísica en 1770, lo que inició un periodo de profunda introspección que culminaría en la publicación de la Crítica de la razón pura en 1781. Esta obra, según explican historiadores en National Geographic, representó una revolución al combinar el racionalismo y el empirismo, lo que enseñó a sus alumnos no solo conceptos, sino el propio arte de pensar. Su legado, sin embargo, no estuvo exento de conflictos; sus posturas sobre la religión y el deber le granjearon enemistades con las autoridades prusianas de su época, quienes intentaron limitar su libertad de cátedra.

La Universidad Estatal de Kalingrado fue renombrada en honor a Immanuel Kant en 2005 Harald Haacke

El pensamiento kantiano se sustenta en la idea de que la dignidad humana reside en la autonomía moral. Como señala el medio Psicología y Mente, sus aportes a la ética, sintetizados en el imperativo categórico, instan a actuar bajo principios universales que trasciendan los intereses egoístas. En sus últimos años, a pesar del deterioro físico causado por una arterioesclerosis, mantuvo su rigor intelectual hasta su muerte en 1804.

Sus últimas palabras, “es ist gut” (“es bueno”), reflejaron la serenidad de quien dedicó su existencia a examinar los límites de la razón y la arquitectura de la moral. Hoy, en un mundo saturado de inmediatez, su invitación a priorizar el pensamiento crítico sobre la urgencia del impulso continúa como una invitación a la resistencia humana, y puede ser adoptado para evitar caer en una realidad que cada vez parece estar más cerca de convertirse en una costumbre entre la juventud.