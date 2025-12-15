Arqueólogos descubren un misterioso muro submarino de hace 7000 años

El descubrimiento de un muro submarino, que data de alrededor de 7000 años de antigüedad, representa un hallazgo relevante para la arqueología, con una estructura sólida y resistente. La investigación se desarrolló en una región costera de Francia.

Cómo es el muro submarino que investigadores hallaron en Francia

Un equipo de arqueólogos encontró un muro submarino de unos 120 metros en la isla de Sein, en Bretaña (Francia). Los expertos estimaron que la estructura data de alrededor del año 5000 a.C. y sus medidas promedio son 20 metros de ancho y dos metros de alto.

(Imagen ilustrativa) El hallazgo dataría de una estructura de los años 5000 a.C. Freepik

El estudio, publicado el 9 de diciembre de 2025 en International Journal of Nautical Archaeology, consagró el descubrimiento de la construcción submarina más grande hallada en Francia, según indicó BBC News.

En total, se encontraron 11 estructuras sumergidas a profundidades que los especialistas definieron como “considerables”. La investigación conllevó inmersiones realizadas entre 2022 y 2024, que revelaron que el material de construcción principal era el granito.

Previamente, en 2017, el geólogo Yves Fouquet alertó de la presencia de una franja que bloqueaba un valle submarino, mientras estudiaba mapas de profundidad elaborados con tecnología de radar.

Para qué se construyó el muro submarino hallado cerca de la costa francesa

Los investigadores estimaron que esta estructura constaba de una trampa para peces o un dique de protección por el aumento del nivel del mar en la zona. En tanto, revela información sobre las sociedades de cazadores y recolectores que operaban en las aguas.

Según los recientes hallazgos, la construcción del muro submarino dataría de entre el 5800 y el 5300 a.C., en función de los registros relativos al nivel del mar en la región francesa.

El estudio también determinó que los restos mostraron presencia humana mesolítica, así como técnicas de construcción avanzadas, por lo que los expertos indicaron que la estructura precedió al megalitismo neolítico en Bretaña.

El coatutor del estudio profundizó en la historia de la estructura Facebook/Yvan Pailler

Otro dato destacado de la estructura fue que su peso ascendió a 3300 toneladas, con una gran densidad y solidez que llevaron a su persistencia durante miles de años.

A su vez, los expertos señalaron que la construcción de la obra podría ser de autoría de una importante comunidad sedentaria de la época.

El análisis de los expertos sobre el muro submarino que apareció en una isla de Francia

En declaraciones a AFP, remarcadas por CBS News, uno de los autores principales del estudio citado, Yvan Pailler, quien es profesor de arqueología en la Universidad de Bretaña Occidental, señaló que este descubrimiento en Francia es “muy interesante”.

Pailler explicó que pudo haberse desarrollado una transmisión de conocimientos sobre la extracción, el corte y el transporte de piedras entre los antiguos cazadores-recolectores mesolíticos y los agricultores neolíticos que llegaron luego a la región.

El experto profundizó en que el hallazgo “abre nuevas perspectivas para la arqueología subacuática y ayuda a comprender mejor cómo se organizaban las sociedades costeras”. Así, este estudio se sumó a los descubrimientos que se desarrollaron en las zonas del país europeo.