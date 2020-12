Saa Fomba es un youtuber que para conseguir más seguidores se tiró de un puente, pero se fracturó el cráneo Crédito: NY Post

La historia de un youtuber de Austin se volvió viral durante las últimas. Saa Fomba, un joven de 21 años, intentó hacer una transmisión para sumar más usuarios a su plataforma, pero para conseguir ese objetivo compartió un peligroso momento: se tiró de un puente y, a causa de esto, se rompió parte de la cabeza.

Saa Fomba transmitió desde sus redes sociales un video en el que se pudo ver cómo caminaba hacia por el borde del puente Pennybacker hasta que, de repente, saltó al agua y se lastimó la cabeza. Al poco tiempo, fue trasladado de urgencia al hospital donde fue operado y los médicos le dijeron que se fracturó el cráneo y sufrió una hemorragia cerebral.

La situación provocó mucho revuelo en las redes sociales y el joven, que se recuperó del accidente, explicó, contundente: "Lo hice por los 'Me gusta' y los seguidores". "Y no me arrepiento", agregó.

Tal fue la repercusión que antes de publicar el video Fomba tenía 400 seguidores en YouTube, mientras que después de la increíble caída del puente Pennybacker llegó a los 1400 suscriptores en la plataforma.

Fomba confesó que sabía que estaba arriesgando su vida, pero no pensó que saldría herido. "He sido deportista toda mi vida, soy africano", reflexionó el joven, sin darse cuenta del riesgo que generó su "aventura".

"Quiere sentir que no tuvo un resultado negativo, pero tiene una lesión cerebral. Y él no está fuera de peligro", dijo la psicóloga adolescente Roseann Capanna-Hodge. Y advirtió: "Las lesiones cerebrales pueden afectarlo a corto y largo plazo".

A raíz de este caso, YouTube eliminó el video el lunes y un vocero explicó la decisión: "Las pautas de la comunidad de YouTube prohíben el contenido que fomenta actividades peligrosas que tienen un riesgo inherente de daño físico o muerte. Eliminamos los videos marcados que violan nuestras políticas". Y ante esto, el joven se defendió: "No hice este video para decirle a nadie que salte de un puente. Este soy yo viviendo mi vida, reportándolo, poniéndolo en YouTube".