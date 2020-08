Instagram incorporó nuevas tipografías y causó indignación en algunos usuarios

La red social renovó su oferta tipográfica para las historias y generó sentimientos encontrados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 19:30

Con cierta frecuencia, las distintas redes sociales estrenan herramientas para mantenerse actuales y funcionales. Esta vez, fue el turno de Instagram: la plataforma intentó sorprender a sus usuarios al sumar nuevas tipografías para escribir en las historias, pero para muchas personas la iniciativa tuvo un efecto contrario.

En abril, la aplicación anunció que iba a incorporar nuevas fuentes, pero que pronto estarían listas para que todos pudieran utilizarlas en la red social. Hace unos días, Instagram informó que las tipografías ya estaban listas para compartir en las historias.

Para usarlas, solo se debe actualizar la aplicación, seleccionar la opción de crear una historia y escribir. A partir de allí, se despliega una lista de nueve tipos de letras distintos, a los que también se les puede agregar color, tamaño y sombreado.

Una vez habilitada la nueva función, los usuarios comenzaron a explorarla. Si bien algunos celebraron la novedad, muchos manifestaron su rechazo hacia una tipografía en particular: la Comic Sans.

"Pusieron la tipografía Comic Sans para las historias de Instagram y cada vez que la usan muere un diseñador gráfico", escribió, irónica, una persona en Twitter.

"No sé qué me parece peor: que Instagram haya decidido poner la tipografía Comic Sans para sus historias, o que haya gente que la elige para usarla en sus historias", apuntó otro usuario. Una tercera persona, entre tantas otras, agregó: "¿Por qué a Instagram se le ocurrió que sería buena idea poner Comic Sans como opción de tipografía?".

No todas son pálidas: otros instagrammers recibieron muy bien las incorporaciones en sus historias. Incluso, algunos alzaron la voz por no poder utilizarlo todavía, como es el caso de Gimena Accardi. La actriz publicó en su cuenta que aún no podía ver las tipografías y lanzó una encuesta: "Les gustan las letras nuevas?", consultó. Las respuestas resultaron parejas, con mayoría de votos afirmativos (52%).

La actriz fue una de las personas que reclamó por no poder ver las nuevas tipografías Crédito: Instagram

A continuación, Accardi grabó un video: "La bronca que me da que todos ustedes tengan las letritas nuevas. Ni siquiera las valoran, porque hacen una stories así nomás, no le ponen garra. Yo las valoraría, le pongo amor a la story", sostuvo. "Ya probé todo. Actualicé el teléfono, actualicé Instagram, eliminé la aplicación, la volví a instalar, la volví a actualizar, apagué el teléfono y lo volví a prender", se quejó.