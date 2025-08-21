Inteligentes y de diseño italiano: los electrodomésticos que eligen las nuevas generaciones para equipar la casa

En un contexto donde los jóvenes redefinen los estándares de vida moderna, los electrodomésticos dejan de ser simples herramientas para transformarse en aliados que simplifican rutinas, optimizan el tiempo y se integran al diseño del hogar. Funcionalidad, tecnología inteligente y una estética cuidada son hoy condiciones esenciales para equipar una casa. En esa dirección apunta el relanzamiento de Candy en Argentina, con una propuesta que combina innovación con conectividad IoT y el sello inconfundible del diseño italiano.

-

La marca, que en 1945 presentó el primer lavarropas italiano, inicia una nueva etapa en el país como parte del Grupo Haier, líder global en electrodomésticos. Con una identidad renovada y bajo el claim global Ready to Live, Candy vuelve a escena con un portafolio amplio en categorías clave como lavado, refrigeración y cocción, pensado para acompañar a las nuevas generaciones en su estilo de vida conectado y dinámico.

El nuevo concepto se sintetiza en una palabra: AVANTI. Un término que, desde el italiano, invita a avanzar, a vivir con intensidad, y que se instala como eje comunicacional de esta etapa. El objetivo es claro: acercarse a los consumidores con soluciones intuitivas, eficientes y con una estética que combine funcionalidad con diseño.

Innovación inteligente con estilo europeo

Candy apuesta por tres pilares fundamentales: conectividad inteligente, conveniencia y diseño. La tecnología integrada en sus productos permite controlar y personalizar cada función desde el celular, a través de la aplicación hOn. La conectividad con asistentes de voz como Alexa o Google Assistant es otro diferencial que facilita aún más la experiencia del usuario.

El enfoque smart atraviesa todo el portafolio. Desde los lavarropas y lavavajillas hasta los hornos y heladeras, cada electrodoméstico está pensado para responder a los hábitos del hogar actual: eficiencia energética, programas automáticos, autolimpieza y control remoto son parte del lenguaje cotidiano de estos dispositivos.

Productos destacados del nuevo portafolio

Lavasecarropas ProWash 700: un modelo que combina diseño, tecnología y practicidad. Está testeado para durar 20 años, incorpora funciones de autolimpieza que eliminan el 99,99% de las bacterias, ofrece un funcionamiento silencioso y puede gestionarse completamente desde la aplicación hOn. Además, brinda asistencia personalizada según las prendas que se quieran lavar.

un modelo que combina diseño, tecnología y practicidad. Está testeado para durar 20 años, incorpora funciones de autolimpieza que eliminan el 99,99% de las bacterias, ofrece un funcionamiento silencioso y puede gestionarse completamente desde la aplicación hOn. Además, brinda asistencia personalizada según las prendas que se quieran lavar. Lavavajillas Candy Rapidó: con capacidad para 16 juegos de cubiertos y más de 20 programas adicionales disponibles en la app, este modelo optimiza tiempos con un ciclo ultrarrápido de 35 minutos. Incluye tecnología Power Wash para eliminar la suciedad más difícil, y puede ser controlado desde el celular.

con capacidad para 16 juegos de cubiertos y más de 20 programas adicionales disponibles en la app, este modelo optimiza tiempos con un ciclo ultrarrápido de 35 minutos. Incluye tecnología Power Wash para eliminar la suciedad más difícil, y puede ser controlado desde el celular. Heladera Cube : con 457 litros de capacidad y diseño premium, la Cube incorpora un sistema inteligente de control de humedad para conservar mejor los alimentos. Su compresor Smart Inverter mantiene una temperatura homogénea, lo que reduce el consumo eléctrico y ayuda a cuidar el bolsillo.

: con 457 litros de capacidad y diseño premium, la Cube incorpora un sistema inteligente de control de humedad para conservar mejor los alimentos. Su compresor Smart Inverter mantiene una temperatura homogénea, lo que reduce el consumo eléctrico y ayuda a cuidar el bolsillo. Horno Bake 800: con una cavidad XL de 78 litros y seis niveles de cocción, este horno permite cocinar de forma saludable gracias a su sistema de vapor natural. Su pantalla Smart View ofrece una interfaz intuitiva con opciones de limpieza pirolítica y conectividad total. Desde la app hOn es posible acceder a recetas, consejos y gestionar el horno a distancia.

Una app para todo

La aplicación hOn se convierte en el centro de mando del ecosistema Candy. Además de controlar y monitorear cada electrodoméstico, permite automatizar rutinas, recibir alertas de mantenimiento, gestionar el inventario de alimentos, controlar fechas de vencimiento y hasta sugerir programas de lavado o recetas según las necesidades del día. Entre sus funciones destacadas está Snap & Wash, que con solo una foto selecciona el programa ideal de lavado o lavavajillas.

Un nuevo capítulo

“El relanzamiento de Candy en Argentina es el punto de partida de una nueva etapa que pone el foco en soluciones simples de usar, con innovación, diseño italiano y una excelente relación precio-calidad”, expresó Guillermo Puerto, Gerente General de Candy Latinoamérica. “Vamos a seguir evolucionando el portafolio al ritmo de nuestros clientes, para ofrecer cada vez más y mejores respuestas a su día a día”, agregó.

Con esta apuesta, Candy se posiciona como una alternativa sólida y atractiva para quienes buscan renovar su hogar con tecnología accesible, conectividad inteligente y una estética contemporánea. Una invitación a vivir con comodidad, eficiencia y estilo. Una invitación a ir AVANTI.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.