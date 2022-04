Intentaba batir un récord mundial y quedó mano a mano con un tiburón: su extraña reacción al verlo

Jack Jarvis, un soldado británico nacido en la ciudad inglesa de Southampton, estableció un nuevo récord mundial de remo tras atravesar 111 días arriba de un barco que zarpó desde las costas de Portugal con destino a Miami. Más allá del logro alcanzado, esta travesía de navegar por las aguas -a veces turbulentas- del océano Atlántico trajo aparejado una cuestión benéfica: recaudó fondos para la organización Braintrust, que se encarga de ayudar a personas diagnosticadas con un tumor cerebral.

En medio de un viaje agotador en el que no solo se ponen a prueba los conocimientos sobre el deporte, sino también la resistencia mental de un desafío extremo, el joven de 28 años se topó con un tiburón: una circunstancia casi de película que a muchos los haría huir o al menos temer por sus vidas.

En diálogo con el medio británico Daily Star, Jarvis detalló como fue su travesía y las peripecias que tuvo que atravesar. “Vi especies increíbles de la fauna silvestre como un marlín, un tiburón de punta blanca. Estaba remando y de repente vi esa aleta en el agua que estaba acechando el barco. Fue casi como un momento de la película Tiburón. Realmente emocionante”.

Jack Jarvis y una travesía que duró 111 días en el Océano Atlántico Foto: Instagram @jack59jarvis

Como si relatara una situación familiar, Jarvis continuó el relato y explicó cuál fue su reacción. “Agarré mi GoPro, metí la mano en el agua y le saqué algunas buenas fotos. Todos me decían que estaba loco”, dijo. Y agregó: “Mientras que pudiera vigilarlo y no perderlo de vista, me sentía bastante seguro. Pensé que, si se acercaba más de lo que me gustaría, simplemente sacaría mi mano del agua y estaría a salvo en el barco”.

“Estuvo dando vueltas entre 5 a 10 minutos y, luego, salió disparado. Probablemente, no sea común para un tiburón ver un bote de remos en el océano, por lo que él estaba tan sorprendido de verme como yo de verlo a él”, destacó.

Sin embargo, uno de los indicios que observó y que le permitió tomar magnitud de este suceso fue la desestabilización de su barco, lo cual le llamó la atención y lo llevó a comprender que se trataba de un animal de grandes magnitudes: “Golpeó mi bote y se sacudió. Eso no era una ola, pensé. Fue entonces cuando vi el contorno gris del marlín”.

Según reflexionó uno se acostumbra a la sensación de pasar sobre una ola, pero eso era diferente. De todos modos, no supo que se trataba de un marlín hasta que vio las fotos que logró tomar.

El pez gigante que se topó con la embarcación de Jack Jarvis Foto: Jack Jarvis

A pesar de este hecho que logró acaparar su atención, Jarvis también especificó que -durante su trayecto- hubo algunos momentos donde no la pasó del todo bien: “Definitivamente, el punto más bajo fueron las últimas 36 horas”, dijo. Tal como precisó, por la fuerza del viento y las corrientes que circulaban, sentía que era arrojado a la costa de una manera muy agresiva.

Ya en tierra firme, con el objetivo logrado, Jack decidió darse un gusto gastronómico para festejar el acontecimiento: su primera comida tras batir el récord mundial consistió de una hamburguesa con papas fritas, una lata de coca cola y otra de cerveza. Además, ingirió dos postres de chocolate para completar el menú.