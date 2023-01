Interlingua: por qué seguramente entenderás esta lengua inventada aunque nunca la hayas estudiado

escuchar

Cuando la gente escucha hablar a Carlos Valcárcel Riveiro, algunos dicen que sienten como si les “explotara el cerebro”. El lingüista español es hablante de interlingua, una lengua “inventada” hace siete décadas, que “descendió” en los últimos años de los círculos científicos y académicos en donde habitaba, hacia entornos más populares, como el de las redes sociales.

Valcárcel Riveiro empezó a estudiar interlingua en 2005 y hoy la habla como si fuera su lengua materna. Sus videos en TikTok, Instagram y YouTube acumulan cientos de miles de reproducciones, pero sobre todo muchos comentarios de gente fascinada. Y es que a muchos les causa gran asombro el porqué entienden casi todo lo que Valcárcel Riveiro dice, sin saber exactamente qué lengua es la que usa.

Valcárcel Riveiro empezó a estudiar interlingua en 2005 y hoy la habla como si fuera su lengua materna

¿Es alguna forma de español antiguo?, ¿catalán o gallego?, ¿o es italiano?, ¿tal vez portugués?, ¿o quizás latín? “In mi videos io no parla anglese, io no parla espaniol o italiano, io etiam non parla francese… No, io parla interlingua”, aclara Valcárcel Riveiro en uno de sus videos.

“Una lingua construite setenta annos retro por un gruppo di lingüistas”. Es cuando se escucha hablar interlingua a Valcárcel Riveiro cuando muchos comentan en tono de broma que les “explota” la cabeza. No es algo literal, por supuesto, pero sí que ocurre algo en el cerebro.

“Esto es normal, porque para decodificar esta lengua, tu cerebro tiene que echar mano de todas las áreas lingüísticas, de todas las lenguas que tiene metidas”, explica Valcárcel Riveiro a BBC Mundo. “Y entonces, claro, trabaja el doble el cerebro para hacerlo. Decís ‘Guau, es como que siento todo aquí dentro’. Y es verdad, que a mí me pasa cuando lo hablo, es como un cosquilleo cognitivo que es muy agradable”.

"Tu cerebro tiene que echar mano de todas las áreas lingüísticas", dijo Riveira

¿Cómo nació la interlingua?

Interlingua nació a mediados del Siglo XX como parte de un movimiento ideológico que estaba a favor de las lenguas universales que generaran progreso e inclusión.Esas ideas motivaron a los lingüistas a encontrar un idioma que hablara todo el mundo.

“Estaba la idea de que estas lenguas universales acabarían con la guerra y los malentendidos”, explica Valcárcel Riveiro, quien es doctor en lingüística y profesor de la Universidad de Vigo, España.

El esperanto fue una de las primeras lenguas creadas con la intención de que fuera universal, la cual logró bastante aceptación. Pero, otros lingüistas destacados, entre ellos el francés André Martinet, se reunieron para idear otra alternativa.

“A diferencia del esperanto, interlingua es un proyecto mucho más elitista, lo cual solo significa que nace de lingüistas. Esperanto no nace de lingüistas, por ejemplo, nace de diversos grupos, de un doctor en Polonia que no es exactamente lingüista, y se convirtió en una lengua que rápidamente fue adoptada por obreros y organizaciones sociales”, continúa.

“Interlingua viene de lingüistas en un despacho, casi tomando café o té. Por eso no tuvo desde el principio esa base social, viene desde los despachos universitarios”.

El esperanto fue una de las primeras lenguas creadas con la intención de que fuera universal

Valcárcel Riveiro dice que eso, lejos de ser una desventaja, puede ser todo lo contrario. “Porque está pensada sobre todo para ser comprensible, no tanto para ser universal. Es rápidamente entendible, sin estudios previos, sobre todo para los hablantes de lenguas occidentales”.

¿Es una mezcla de lenguas?

Interlingua está basada en el vocabulario grecolatino, con el español, el italiano, el francés, el portugués y el inglés como lenguas de control.

Como su nombre lo indica, es una lengua intermedia, no es una mezcla arbitraria. Su vocabulario fue pensado por los lingüistas para ser entendible por todos aquellos que hablen esas lenguas.

“Si hablas una de las lenguas de control, de las lenguas de las que se extrae, no necesitarás mucho estudio previo para entenderla”, explica Valcárcel Riveiro. Los videos de este lingüista tocan diversos temas y ahí se puede poner a prueba lo fácil (o no) que es entender interlingua.

Los videos del lingüista Carlos Valcárcel Riveiro tocan diversos temas

“In Espania le porcentage de parlatores native de espaniol es inferior que in México, Colombia, Argentina o Cuba. Secundo le Instituto Cervantes, 8% del population in Espania ha un lingua nativa diferente del espaniol”, explica Valcácer Riveiro en un reciente video.

La gramática es diferente a la de las lenguas de las cuales extrae su composición, pero al tener las palabras, una base y una raíz lingüística común, es posible entender interlingua.

Carlos Valcárcel Riveiro empezó a estudiar interlingua hace más de 15 años

Su alfabeto es el latino moderno que comparten las lenguas de control, pero no incluye la letra ñ del español o la cedilla (ç) del francés o el portugués, lo que zanja algunas barreras de estas lenguas.

Incluso, entre personas que hablan un inglés considerado como “culto”, es posible que comprendan interlingua, a pesar de que es una lengua que podría no parecer tanto al español o al italiano.

En el inglés hay una basta cantidad de palabras heredadas del latín, tras la invasión de Guillermo “el Conquistador” en 1066 y su posterior ascenso al trono. Como el nuevo monarca provenía del norte de Francia, el latín se habló más en la corte y el anglosajón continuó mayoritariamente fuera del palacio.

“Normalmente, cuanto más escolarización tenés y más inglés culto, menos problemas tienen con interlingua. Los hablantes de interlingua anglófonos casi todos son profesionales, de universitarios, manejan un inglés muy cercano al latín”, explica Valcárcel Riveiro.

Ventajas y críticas

Aprender interlingua es relativamente sencillo, pero al ser una lengua que se ha adoptado de manera muy limitada (solo cuenta con unos pocos miles de hablantes), requiere de un esfuerzo más autodidacta.

“La gramática es muy fácil. Muy fácil, muy fácil, -enfatiza Valcárcel Riveiro-. Y casi todo el proceso aprendizaje es aprender y conectar vocabulario. Más que aprender vocabulario, conectarlo, porque interlingua está presente en tu lengua”. Después de esa etapa, basada principalmente en el repertorio de documentos de enseñanza en internet, muchos de sus hablantes pasan a grupos de conversación en Facebook, Telegram u otras plataformas.

Otros no lo practican o lo abandonan. Y es que hay algunas críticas hacia interlingua, como el hecho de que sea una lengua “eurocentrista”, es decir, que se basó en las lenguas ya predominantes. El esperanto, por su parte, es una lengua también artificial, pero que creó su propio vocabulario.

“Hay gente que, curiosamente, lleva mal la simplificación gramatical de interlingua, especialmente el hecho de que no haya flexión personal en los verbos”, reconoce Valcárcel Riveiro. Esto último es cuando un verbo cambia en función de qué persona se esté hablando: el verbo “hablar” en interlingua es “parla” y se escribe y pronuncia así independientemente de qué sujeto se trate.

Y otros más se preguntan si tiene realmente una utilidad. Valcárcel Riveiro explica que él no la aprendió por su utilidad, sino por gusto. Pero hablándolo para sus videos se ha dado cuenta del potencial que tiene para ser una lengua que entiendan miles de millones de personas en el mundo que hablan las lenguas de control.

“A veces ni siquiera se dan cuenta de que están escuchando una lengua que no es la de ellos. A mí me encanta hablar interlingua y una de las razones es esta”, concluye.

