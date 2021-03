“Isla de las ratas”: logran desalojar a miles de roedores después de siglos de invasión

Especialistas lograron recuperar la fauna original de “las islas de las ratas” al desalojar a miles de roedores que se encontraban en el borde occidental del archipiélago de las Aleutianas, en Alaska.

Los animales habían sido introducidos accidentalmente a través de naufragios de 1700 y tras la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Las ratas invasoras terminaron dominando el ecosistema de la isla, se convirtieron en depredadores directos de las especies nativas y desataron una serie de interrupciones de la cadena alimentaria.

Los roedores se alimentaban de huevos y crías de aves costeras, lo que produjo una reducción en la población de aves marinas reproductoras. Sin aves que consumieran invertebrados herbívoros de la costa, como caracoles y lapas, los herbívoros intermareales de la isla prosperaron, reduciendo significativamente la abundancia de algas marinas.

En 2008, según informó el portal de noticias de la Universidad de California San Diego, a través de un esfuerzo coordinado, se logró sacar a los roedores y recuperar el ecosistema desde la tierra hasta la comunidad marina. Más de una década después, la isla Hawadax (nombre original del lugar) pudo volver a su estado natural y los resultados del trabajo fueron publicados en la revista Scientific Reports.

Carolyn Kurle coloca un collar en una rata de la isla Hawadax para rastrear los movimientos del roedor y comprender mejor qué come, dónde pasa su tiempo y qué tan lejos está Shauna Reisewitz

“Nos sorprendió que el nivel de recuperación se desarrollara tan rápido. Pensamos que podría ser más largo”, afirmó Carolyn Kurle, bióloga y autora principal del estudio. La experta participó de las expediciones de investigaciones en más de 35 islas de la cadena de las Aleutianas.

La recuperación

Para revertir los efectos de la alteración de la fauna nativa, la estrategia fue eliminar a las ratas a partir de 2008. Parte del trabajo de los científicos fue comparar los datos del ecosistema durante el dominio de los roedores, con un ecosistema en recuperación cinco años después y un sistema completamente recuperado después de 11 años.

En su dominio de la isla Hawadax, las ratas se alimentaban de aves costeras como estos ostreros negros Rory Stansbury

“No suele tenerse la oportunidad de regresar a un lugar remoto y recopilar datos después de haber acabado con el invasor”, aclaró Kurle, quien contó que también se compararon los datos de los ecosistemas naturalmente equilibrados de islas vecinas que no habían sido invadidas por los roedores. “A veces es difícil decir que una acción de conservación tuvo algún tipo de impacto, pero en este caso particular tomamos una acción de conservación que fue costosa y difícil, y de hecho demostramos que funcionó. Pero no esperábamos que fuera tan rápido”, sostuvo.

Cuando finalmente lograron librar de ratas la isla de Hawadax, las aves marinas regresaron, se alimentaron de los invertebrados de la orilla del mar y hubo un rebrote de la comunidad de algas.

“Las ratas invasoras son casi siempre depredadores directos de los animales nativos cuando se introducen en las islas”, observó Kurle, quien agregó: “Entonces, cuando las aves regresaron, condujeron a una estructura completamente diferente en la comunidad marina de esta isla. Ahora tiene una estructura que se parece más a la que observamos en islas que nunca han tenido invasores de ratas”.

LA NACION