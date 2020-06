Ivana Nadal reflexionó sobre quienes la critican por mostrar su cuerpo en las redes sociales. Crédito: Captura de Instagram

10 de junio de 2020

Ivana Nadal publicó un video de casi 10 minutos en su cuenta de Instagram, dirigido a quienes la critican por mostrarse al desnudo . La modelo y conductora apareció en ropa interior y reflexionó sobre el odio de ciertos comentarios en su contra.

"'¿Por qué en b...., por qué sin ropa?'; '¿Por qué siempre en ropa interior, por qué necesitás mostrar tu cuerpo?'; '¿Qué te hace sentir estar desnuda, no podés dar el mismo mensaje vistiéndote?'. Esos son algunos de los mensajes que me llegan, obviamente después hay otros bastante más agresivos", inició su alocución Nadal .

Luego, contó que días atrás realizó una entrevista en la televisión con la que se quedó pensando porque todas las preguntas fueron referidas a su cuerpo y al estar desnuda. "Y yo el mensaje que quiero dar es otro", aclaró.

"¿Por qué te molesta verme en b....? ¿Qué te genera que la otra persona esté desnuda? ¿Te molesta una panza chata o te molestan los rollos? ¿Te molesta el c... o te molestan las t....? ¿Te molestan el pelo, mis piernas?", inquirió a sus críticos la modelo.

Y prosiguió: "Tenemos que dejar ir el odio. Que no te dé vergüenza tratar bien a la otra persona. No sos mejor por decirle algo malo. Te estás llenando de odio y de dolor. Saná, perdonate, tratate bien. Enfocá con tu lado positivo. Todos somos seres humanos que pertenecemos a la misma raza humana. Tenemos que aceptarnos como somos para aprender a aceptar al otro".

"¡Hacete valer! Expresa tu disconformidad, tu incomodidad. No da igual: hacelo. Y sí, amo mi cuerpo desnudo y no me avergüenza decirlo. Lo amo hoy y lo amo siempre. Sea como sea, es mío para toda esta vida. La próxima, será cuando deba ser y tendré el cuerpo que deba tener para amarlo, respetarlo y cuidarlo. Conecta con el hoy, no estas acá por casualidad. Sos importante. Sentilo. Vivilo", agregó Nadal.

"Basta de tanto odio, sáquenselo de adentro ¿Por qué este mensaje en b....? Porque te prende las alertas de que me estás juzgando; y si me estás juzgando a mí, te estás juzgando a vos. Tratate bien, dale y sé feliz", concluyó.