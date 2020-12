Jamie Dornan íntimo. "Ser padre de 3 mujeres se convirtió en una gran aventura"

El prestigioso actor se confiesa con ¡Hola! Argentina Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Cuando no está trabajando en alguna película que lo lleva a un rincón remoto del planeta, Jamie Dornan (38) busca refugio en el pintoresco condado británico de Gloucestershire, Inglaterra. Allí está su mundo y el amor incondicional de su mujer, la reconocida pianista Amelia Warner (38), y el de sus tres hijas, Dulcie (7), Elva (4) y Alberta (1). Si bien la pandemia los sorprendió en Nueva York a principios de año, la estrella irlandesa y su familia lograron regresar al Reino Unido y transitar 2020 en la región de Cotswolds. "Por suerte llegamos a casa a salvo y al igual que el resto, aprendimos a adaptarnos. Sé que soy un afortunado porque estamos bien y hoy no todos pueden decir lo mismo. En algún punto creo que la pandemia nos enseñó a valorar nuestros afectos porque al final del día sólo tenemos a nuestra gente", dice a ¡HOLA! el artista nacido en Belfast.

Famoso por protagonizar la saga de Cincuenta sombras de Grey, Dornan también se ganó un lugar destacado en la industria de la moda y los perfumes: desde hace un par de años es la cara de la fragancia Boss The Scent.

-¿Hay algún aroma en particular que te haga recordar un momento de tu vida?

-Sí. Crecí cerca del mar, en Irlanda, por lo que ese olor a agua salada me lleva directamente a mi vida en Belfast. Sin importar en qué lugar del mundo me encuentre, es como estar de nuevo en casa. Y amo que suceda eso, el estar tan lejos de mi hogar y, sin embargo, sentirlo cerca.

-¿Recordás el primer gran consejo que recibiste al comenzar tu carrera como actor?

-Recibí consejos de muchos colegas con el correr de los años, pero los más importantes los tomo siempre de mis amigos y mi familia. Siempre recuerdo lo que mi papá me dijo una vez: "Nunca te olvides de dónde venís ni de las personas que te quieren de verdad". Y es así. Me encantó que me dijera eso, pero creo que nunca necesité recordarlo porque estoy muy conectado con mis raíces y con quién soy.

-Tu última película, Barb and Star go to Vista del Mar es una comedia y es algo nuevo para vos. ¿Cómo te sentís en ese rol?

-¡Muy bien! [Se sonríe]. Me encantan los desafíos. La comedia siempre implica un riesgo y esta película en particular es muy loca, tiene el sello de William Ferrell. Es osada y divertida. Trabajar con Kristen Wiig en mi primera comedia es increíble. La película se iba a estrenar en julio y por la pandemia se pospuso para el año que viene. Creo que va a ser un buen momento para ver este tipo de películas, la gente necesita un poco de alivio, tiene que volver a reír. Creo que todos lo necesitamos.

-¿Qué es lo que más te gusta de la profesión?

-Una de las mejores cosas de ser actor es que te empuja constantemente a trabajar en la variedad. Nunca sabés qué te vas a encontrar a mitad del camino. Te pueden ofrecer un papel muy serio y oscuro y al poco tiempo, uno muy tonto, pero encantador. Por suerte, yo tuve la suerte de transitar esos personajes y me encantó. Y el riesgo estuvo presente en cada una de esas elecciones. Nunca nadie llegó a un buen lugar sin enfrentar desafíos. Por eso me gusta y no dudo en aceptar los retos que me presenta la vida.

-Además de tu carrera, ¿qué otras cosas desafían tu día a día?

-Mis tres hijas nos desafían a mi mujer y a mí todos los días. Me gusta despertarlas a la mañana, vestirlas y llevarlas al colegio y eso sí que es una gran aventura. [Se ríe].

Mientras espera el estreno de su primera comedia, Barb and Star go to Vista del Mar, el actor explota su faceta de modelo como imagen de Boss The Scent. "Me gustan las fragancias que se puedan usar en cualquier ocasión y en cualquier momento del año. Y esta es una de ellas", cuenta. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Jamie posa con su mujer desde hace siete años, la pianista Amelia Warner Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

