Jiu-jitsu brasilero, el arte marcial que alucinó a Ashton Kutcher: de qué se trata y cuáles son sus beneficios

Desde 2012 Ashton Kutcher practica jiu-jitsu brasilero. Lo que arrancó con el objetivo de ganar estado físico, en poco tiempo se transformó en una pasión para el actor que llegó a viajar a Brasil para conocer más a fondo la técnica que lo llevó a obtener el cinturón marrón. De ahí al cinturón negro, un paso.

Así, la celebridad del mundo del espectáculo también se hizo famosa en el mundo jiu-jitsu. Sus primeros pasos los dio en la Academia Ricardo De La Riva, en Río de Janeiro, donde se formó con el gran maestro que en el pasado fue competidor de la disciplina. Tanto fue el entusiasmo del actor de That 70′s show y de Two and a half men, que, luego de conseguir el cinturón azul, tomó clases privadas a diario, durante el segundo año de práctica.

Ashton Kutcher practica Jiujitsu brasilero y consiguió su cinturón marrón

¿De qué se trata el jiu-jitsu brasilero?

Desarrollado en Brasil, no solo es un arte marcial, sino también un deporte de combate y un sistema de defensa personal. Es una lucha cuerpo a cuerpo en el piso en la que, con reglas claras, valen las estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. “El principal objetivo del jiu-jitsu brasilero es someter al rival sin necesidad de usar golpes, de ahí que se lo denomina arte suave”, relata a LA NACIÓN Martín Colacilli (@martincolacillipf), director de Academia 2 dragones, centro que acaba de instalar un tatami de alto rendimiento mundial, único en Argentina, donde entrenan los dos mejores maestros del país, Pablo Lavadelli y Matías Estévez.

Ashton Kutcher practica Jiujitsu brasilero y está a punto de lograr su cinturón negro Gentileza

Intenso, es una piedra fundamental del MMA. Resulta “un arte de primera necesidad para muchos combatientes de artes marciales mixtas o MMA, llamando su atención y demostrando la importancia de la lucha en el suelo”, señala Colacilli.

¿Beneficios de su práctica?

Aumenta la autoestima, fomenta los valores de respeto, honor y educación y sirve como defensa personal. “Se lo llama ‘el ajedrez del cuerpo’, ya que un ataque tiene su contraataque, como sucede en el ajedrez. De hecho, la mayoría de los que hacen jiu-jitsu son amantes del ajedrez y lo practican en su tiempo libre”, señala Colacilli.

La versión brasilera es un derivado del Jiu-jitsu japonés, que es, a su vez, un derivado del judo. El brasilero -en siglas, BJJ- es recomendable para chicos de todas las edades, además de para hombres y mujeres. “El objetivo del BJJ es probar que un atleta de menor talla puede dominar a uno de mayor talla, por eso las clases pueden ser mixtas”, afirma el entrenador. En la competencia, gana aquel que somete al rival. Sin contraindicaciones para realizarlo, el jiu-jitsu brasilero requiere de una preparación física específica si se pretende obtener mejoras de manera exponencial.