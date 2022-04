Por qué Miley Cyrus dejó de ser vegana siete años después de adoptar esta forma de alimentación

En 2013, Miley Cyrus se hizo vegana y, siete años después, ella misma se encargó de contar que abandonó esta forma de alimentación de la que fue una de las más famosas abanderadas. Como la artista, son millones en el mundo los adeptos a esta elección alimentaria, que evita el consumo de productos que proceden de animales o que sean el fruto de su trabajo. Sin embargo, la cantante que arrasó hace unos días en el hipódromo de San Isidro, durante el Lollapallooza 2022, decidió dar marcha atrás luego de percibir que su cerebro no funcionaba correctamente y de llegar, incluso, a sentirse desnutrida.

Los veganos se despiden de carnes provenientes de cualquier especie y también de huevos, lácteos, gelatina y miel. Movidos por el rechazo a cualquier tipo de sufrimiento o de explotación animal. Algunos de los seguidores de esta dieta notan, incluso, un cambio físico luego de un tiempo. La estrella no dudó en dejar atrás la alimentación que, a ella, personalmente, no le hacía bien y volvió a comer pescado, uno de sus alimentos favoritos.

Cyrus priorizó su deseo de recuperar su bienestar, y fiel a su estilo no temió a los comentarios de la gente ni a la posibilidad de que su cuerpo se viera modificado al variar su manera de comer. Respecto a los cambios físicos que se producen en algunas personas al adoptar o al abandonar una dieta vegana, esto “no necesariamente pasa. Va a depender, más que nada, de los hábitos. Para que haya una mejora física, debe haber una dieta equilibrada, sin importar cuál. Digo dieta como tipo de alimentación, no como restricción. También tiene que haber consumo de agua, buen descanso físico y mental y ejercicio físico”, explicó a LA NACIÓN la licenciada en nutrición Marianne Lange (@licmarianne).

Miley Cyrus posteó esta fotografía el 1° de noviembre de 2016 para celebrar el Día Mundial del Veganismo Instagram: @mileycyrus

La especialista aclaró también que puede ser que la persona “al no saber bien qué comer, caiga en un mayor consumo de hidratos de carbono y suba de peso o que, al no saber qué consumir, ingiera menos alimentos y baje de peso. O que sienta baja de energía si se alimenta mal. O que mejore su energía si, en realidad, se está alimentando mejor que antes”.

En cuanto al desarrollo muscular, si bien éste está vinculado con la alimentación, “tiene mucho más que ver con cuánto ejercicio se realiza y de qué tipo”. “No es que se produce un cambio físico por optar por una nueva alimentación, sino que se engloba mucho más. No está de más decir que no somos todos iguales y puede ser que a una persona la alimentación vegana le siente perfecta y que en otra persona sea todo lo opuesto. Uno tiene que ver la individualidad. Más allá de esto, muchas veces se busca en la alimentación vegana una forma de bajar de peso y no siempre va a ser así”, concluye la profesional.

Si uno toma la decisión de hacerse vegano, la nutricionista afirma que debe asegurarse que la alimentación sea equilibrada. “Lo ideal es que visite a un profesional de salud para hacer los chequeos médicos y analíticas de sangre para ver que todo está bien. Si uno sigue una dieta vegana sin ningún control, puede que se presenten deficiencias. Si hay, por ejemplo, desgano, falta de energía, neblina mental, probablemente haya algo que no se esté cubriendo debidamente. Entonces, muchas veces eso alienta a dejar este tipo de alimentación, pero no necesariamente debe ser así. Hay que buscar el origen de ese malestar. El equilibrio debe estar presente en cualquier tipo de alimentación”, señala la especialista.

Lange advierte que aquellos alimentos que se eliminan de la dieta pueden reemplazarse por otros de origen vegetal. Las proteínas, las vitaminas y las grasas se ingieren, entonces, de otra fuente. Las legumbres, especialmente las lentejas, garbanzos, soja, porotos y quinoa son fuente de proteínas. También lo son sus derivados, como el tofu y seitán y los frutos secos y las semillas. En tanto, las vitaminas y los minerales en una dieta vegana se consiguen en frutas, verduras, semillas y levadura de cerveza nutricional.

“Por ejemplo, el hierro lo tomamos de verduras de hoja verde oscuro y de legumbres. Pero hay maneras de mejorar su absorción, ya que no es lo mismo el hierro animal que el vegetal porque el animal tiene mucha mejor absorción. Entonces, la mejoramos con el agregado de limón a esa comida. Si se trata de una ensalada de lentejas y espinaca, la condimento con un poco de limón”, recalca la nutricionista.

Miley Cyrus fue una de las famosas internacionales que más promovió el veganismo Instagram: @mileycyrus

La vitamina K se obtiene del repollo, del brócoli y del kale. El zinc está presente en cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas “siempre usando técnicas de remojo, cocción, algunas veces germinación y fermentación”, aclara. La única excepción es la vitamina B12 que debe suplementarse. “Toda persona que sea vegana debe consumir un suplemento de vitamina B12″, destaca Lange.

Respecto a los omega 3, ácidos esenciales que deben consumirse por medio de alimentos o de suplementos, los que son fundamentales para el organismo son el ALA, el EPA y el DHA. “Estos dos últimos se encuentran en fuentes de origen animal y son importantes para la salud cardíaca y cerebral. Si consumimos alimentos con ALA, como las nueces, el lino, la chía, la linaza, otras semillas, frutos secos y legumbres, nuestro cuerpo puede transformar ese ácido graso en EPA y en DHA, aunque ese porcentaje de transformación es muy bajo”, describe la nutricionista.

Y ante la pregunta de si es necesario suplementarlos, señala: “No está definido porque no hay mucho estudio acerca de ello. Si bien hay veganos que nunca muestran deficiencia de omega, hay personas que siguen una alimentación omnívora y necesitan suplementar EPA para mejorar la salud cardiovascular”. Entonces, en algunos casos se puede necesitar un suplemento de omega de origen vegetal, que, en general, se realizan con microalgas. “Lo ideal es visitar a un profesional que guíe la alimentación, que indique qué ingerir y en qué proporciones y que recete un suplemento de ser necesario”, señala Lange.