Jonatan Loidi, especialista en liderazgo: “Vender bien es condición para existir”

En un ecosistema empresarial marcado por la volatilidad y la transformación constante, Jonatan Loidi presenta su libro Vender o desaparecer. Este nuevo lanzamiento de la editorial Errepar funciona como un manual táctico para líderes y emprendedores que buscan una salida al estancamiento comercial.

Loidi, quien lidera el Grupo SET y tiene experiencia como docente en programas internacionales, sostiene que la venta dejó de ser un proceso periférico para convertirse en el pilar central de la existencia de cualquier organización.

Joanatan Loidi es conferencista, emprendedor y autor de diez libros sobre liderazgo

El autor, distinguido como Doctor Honoris Causa por su labor en América Latina, plantea en su nuevo texto una tesis central: el mercado actual castiga la falta de estrategia. Según Loidi, el error habitual de las compañías consiste en competir únicamente por precios bajos. Esta dinámica, asegura, deriva en una pérdida progresiva de rentabilidad y relevancia. Vender o desaparecer se aleja de la teoría convencional y propone un recorrido por metodologías para construir estrategias sólidas.

Vender o desaparecer, de Jonatan Loidi, es una guía para emprendedores que necesitan salir del estancamiento comercial

La experiencia de Loidi en más de veinte países, donde trabaja con directivos de empresas y deportistas de elite, aporta una mirada práctica al contenido del libro. El autor traslada conceptos sobre cultura organizacional y excelencia en servicio, pilares de sus experiencias educativas en destinos países como Japón y centros de innovación en Estados Unidos, hacia la realidad de los negocios de escala local.

Loidi insiste en que el tamaño de la firma o el rubro no importa; la necesidad de una estructura comercial eficiente atraviesa a todo tipo de organización.

El autor describe su publicación como una llamada de atención directa: “Vender o desaparecer no es solo un libro de ventas, es una guía clara, directa y profundamente conectada con la realidad de los negocios”, sostiene. Ante un contexto donde los cambios ocurren con rapidez, el escritor argumenta que la destreza comercial ya no constituye una ventaja competitiva opcional, sino una condición obligatoria para la supervivencia.

Loidi busca que los lectores cuestionen sus métodos actuales de gestión. La obra desafía al emprendedor a dejar de lado viejas prácticas y a adoptar una mentalidad centrada en la innovación.