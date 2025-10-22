Kiwi, chocolate amargo y palta, expertos cuentan qué alimentos combaten el estrés y calman los nervios
Especialistas remarcan la estrecha relación entre los alimentos que consumimos y nuestro nivel de estrés; mirá cuáles pueden ayudarte
Sentirse estresado es una experiencia común, y no siempre se necesita un gran motivo: el desafío de equilibrar la vida laboral y personal puede generar estrés crónico y ansiedad.
Los buenos hábitos como la actividad física regular ayudan a controlar el estrés, pero la alimentación saludable también juega un papel clave.
El estrés es una respuesta natural del cuerpo, pero cuando es excesivo, puede volverse perjudicial. Y la alimentación influye directamente en este proceso.
Pero no solo importa qué se come, sino también cómo se come: hacerlo en un ambiente tranquilo, sin pantallas y masticando despacio ayuda a reducir el estrés.
Alimentos que aumentan el estrés
Los alimentos procesados y ultraprocesados, ricos en azúcar, carbohidratos refinados, grasas saturadas y frituras, elevan la inflamación del cuerpo y aumentan los niveles de estrés.
Las dietas pobres en nutrientes pueden causar neuroinflamación y alterar la producción de hormonas del bienestar.
Alimentos que reducen el estrés y mejoran el bienestar
Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, ayuda a disminuir el estrés y mejora la salud mental.
Estos son los principales alimentos antiestrés:
- Bananas, leche, porotos, arvejas y proteínas animales: ricos en triptófano, aminoácido esencial para la producción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad.
- Palta, linaza y pescados de agua fría: fuentes de omega 3, una grasa buena que protege el cerebro y mejora la producción de neurotransmisores.
- Nueces: ricas en selenio, mineral que mejora el estado de ánimo y combate el cansancio.
- Semillas de calabaza: contienen triptófano y zinc, que ayudan a la relajación y a un mejor descanso.
- Chocolate amargo (70%), frutas rojas y vegetales de hoja verde: ricos en flavonoides antioxidantes, que favorecen el rendimiento cognitivo y reducen el estrés.
- Frutas cítricas como kiwi, naranja y acerola: altas en vitamina C, que disminuye el cortisol, la hormona del estrés.
- Tés relajantes, como manzanilla y melisa, ayudan a dormir mejor y reducen los síntomas de ansiedad.
- Té verde y matcha: contienen L-teanina, que aumenta la serotonina y dopamina, mejorando el ánimo.
- Huevos y maní: ricos en vitamina B6, B12 y ácido fólico, esenciales para el sistema nervioso.
Salud intestinal y bienestar emocional
Más del 90 % de la serotonina se produce en el intestino, por lo que mantener una microbiota intestinal saludable es clave para reducir el estrés. Un intestino desequilibrado puede provocar disbiosis, causando síntomas como hinchazón, estreñimiento, cansancio, caída del cabello y cambios de humor.
Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y carnes magras, junto con probióticos naturales como el yogur, kéfir y kombucha, ayuda a mantener una flora intestinal sana y equilibrada.
