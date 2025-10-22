Kiwi, chocolate amargo y palta, expertos cuentan qué alimentos combaten el estrés y calman los nervios

Sentirse estresado es una experiencia común, y no siempre se necesita un gran motivo: el desafío de equilibrar la vida laboral y personal puede generar estrés crónico y ansiedad.

Los buenos hábitos como la actividad física regular ayudan a controlar el estrés, pero la alimentación saludable también juega un papel clave.

El estrés es una respuesta natural del cuerpo, pero cuando es excesivo, puede volverse perjudicial. Y la alimentación influye directamente en este proceso.

Pero no solo importa qué se come, sino también cómo se come: hacerlo en un ambiente tranquilo, sin pantallas y masticando despacio ayuda a reducir el estrés.

Alimentos que aumentan el estrés

Los alimentos procesados y ultraprocesados, ricos en azúcar, carbohidratos refinados, grasas saturadas y frituras, elevan la inflamación del cuerpo y aumentan los niveles de estrés.

Los alimentos ultraprocesados favorecen el estrés

Las dietas pobres en nutrientes pueden causar neuroinflamación y alterar la producción de hormonas del bienestar.

Alimentos que reducen el estrés y mejoran el bienestar

Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, ayuda a disminuir el estrés y mejora la salud mental.

El consumo de kiwi puede ayudar a reducir el estrés Freepik

Estos son los principales alimentos antiestrés:

Bananas, leche, porotos, arvejas y proteínas animales : ricos en triptófano , aminoácido esencial para la producción de serotonina , conocida como la hormona de la felicidad .

: ricos en , aminoácido esencial para la , conocida como la . Palta, linaza y pescados de agua fría : fuentes de omega 3 , una grasa buena que protege el cerebro y mejora la producción de neurotransmisores .

: fuentes de , una grasa buena que protege el cerebro y mejora la . Nueces : ricas en selenio , mineral que mejora el estado de ánimo y combate el cansancio .

: ricas en , mineral que mejora el y combate el . Semillas de calabaza : contienen triptófano y zinc , que ayudan a la relajación y a un mejor descanso .

: contienen , que ayudan a la y a un . Chocolate amargo (70%) , frutas rojas y vegetales de hoja verde : ricos en flavonoides antioxidantes , que favorecen el rendimiento cognitivo y reducen el estrés.

, y : ricos en , que favorecen el y reducen el estrés. Frutas cítricas como kiwi, naranja y acerola : altas en vitamina C , que disminuye el cortisol , la hormona del estrés .

como : altas en , que disminuye el , la . Tés relajantes , como manzanilla y melisa , ayudan a dormir mejor y reducen los síntomas de ansiedad .

, como y , ayudan a y reducen los . Té verde y matcha : contienen L-teanina , que aumenta la serotonina y dopamina , mejorando el ánimo.

: contienen , que aumenta la , mejorando el ánimo. Huevos y maní: ricos en vitamina B6, B12 y ácido fólico, esenciales para el sistema nervioso.

Salud intestinal y bienestar emocional

Más del 90 % de la serotonina se produce en el intestino, por lo que mantener una microbiota intestinal saludable es clave para reducir el estrés. Un intestino desequilibrado puede provocar disbiosis, causando síntomas como hinchazón, estreñimiento, cansancio, caída del cabello y cambios de humor.

El yogur contiene probióticos naturales Freepik

Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y carnes magras, junto con probióticos naturales como el yogur, kéfir y kombucha, ayuda a mantener una flora intestinal sana y equilibrada.