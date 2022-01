La árbitra italiana Diana Di Meo denunció que fue víctima de pornovenganza: “Me robaron videos privados”

La árbitra de fútbol italiana Diana Di Meo reveló que fue víctima de una pornovenganza. La joven, de 22 años, oriunda de la ciudad costera de Pescara, contó en sus redes sociales que le hackearon el celular y le robaron fotos y videos privados y explícitos. Luego, los publicaron y viralizaron en WhatsApp y Telegram.

Pese a que la profesional, que se encuentra adscrita a la AIA-FIGC de Pescara donde es asistente en categorías inferiores y futbol amateur, usó ese término para referirse al delito del que fue víctima, afirmó que desconoce al autor del hecho y que no fue extorsionada antes de que este material fuera publicado. Tras la filtración de estos videos sin su consentimiento, Di Meo denunció lo sucedido ante la Justicia de Pescara y, según consignan los informes, los culpables podrían enfrentar hasta seis años de cárcel por este crimen.

“Estuve encerrada en casa, llorando y vomitando durante dos días”, le dijo Di Meo a la Policía.

La árbitra dijo que es una víctima

La árbitra también recurrió a Instagram donde publicó un video de tres minutos para sus cerca de cien mil seguidores, en el que agradeció por los mensajes de apoyo recibidos.

Di Meo, que es también estudiante universitaria de Derecho, reveló: “Son videos privados los que me robaron. Alguien debe haber logrado ingresar a mi teléfono celular, en mi iCloud. De lo contrario, no tengo idea de cómo se los llevaron”. En este sentido, detalló que presentó “una denuncia y las autoridades se encargarán de todo”.

Finalmente, aseguró que no lo está pasando nada bien con esta violación a su intimidad. “Es una situación que no le deseo a nadie. Estoy tratando de resistir, pero no todos lo logran. Debemos denunciar estos videos y a las personas que siguen compartiendo estas cosas”, resaltó.

Una árbitra de fútbol italiana hizo un descargo en redes tras sufrir pornovenganza

Con su mensaje, Di Meo busca alentar a sus seguidores a que sigan su ejemplo e inspirar a otras víctimas de pornovenganza a que se animen a llevar su caso a la Justicia, más allá de la vergüenza o miedos que puedan sentir.

En esta línea, la profesional reconoció: “Estoy aquí para hablar de eso, muchos de nosotros no podemos hacerlo sin escondernos. Espero dar voz a todas esas víctimas a las que se culpabiliza cuando, en realidad, el culpable está al otro lado de la pantalla. Hoy la víctima soy yo, mañana podría ser una persona cercana a los que quizás ahora están viendo los videos y sonriendo”.

Qué es la pornovenganza y cómo protegerse

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación informa en su página web que la pornovenganza consiste en la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información.

El Código Penal considera a la pornovenganza como un tipo de extorsión. Ya que las imágenes o videos que se difunden son filmadas y grabadas en el contexto de la intimidad para uso privado.

En general, este delito es cometido por parejas, exparejas o personas que buscan vengarse luego de una ruptura o pelea.

Existe una diferencia entre la pornovenganza y la sextosión. El primer caso ocurre luego de rupturas amorosas o peleas, donde alguna de las personas involucradas difunde de forma pública material intimo sin consentimiento de la otra con intención de perjudicarla. Mientras que la segunda situación implica que la víctima es amenazada y extorsionada con algo a cambio de que no difundan imágenes íntimas. Más allá de la diferencia, muchas veces los casos de pornovenganza terminan en sextorsión.

Para protegerse de la pornovenganza, desde el ministerio de Justicia recomiendan guardar todas las pruebas existentes: chats, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido que aporte información a los peritos informáticos para presentarlas en una fiscalía. Solicitar que bajen el video o fotos de cada uno de los sitios donde se publicó. El artículo 16 de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales establece que deben darlo de baja dentro de los conco días hábiles a partir de tu denuncia. Y asesorarse legalmente.

Para hacer la denuncia, deberás ingresar a este link y buscar la fiscalía que te corresponde por tu domicilio para presentar las pruebas.