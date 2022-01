Es dueño de una empresa y ahorró durante un año para llevar a todos sus empleados de vacaciones

Un empresario de Paraguay que tiene como propiedad la empresa SF Maquinarias, sorprendió a sus doce empleados con una noticia inesperada: les regaló unas vacaciones en un hotel de cinco estrellas ubicado en la localidad de Encarnación.

El ingeniero, Sebastián Sánchez, compartió la novedad el pasado 11 de diciembre por medio de la cuenta de su compañía, dedicada al alquiler, venta y reparación de maquinaría de construcción. Allí escribió un reflexivo mensaje de agradecimiento hacia los trabajadores y lo acompañó con una serie de fotografías donde se luce al plantel de operarios disfrutando del exclusivo lugar antes de arrancar el 2022.

La publicación que compartió el empresario en la cuenta de Facebook de la empresa Captura Facebook

“Nos dimos una pequeña pausa ayer y hoy para recargar energía. Si estás cansado, aprendé a descansar, no a rendirte”, comenzó diciendo en el relato que provocó diversas reacciones en sus clientes y amigos.

En ese marco, Sánchez se refirió a sus empleados y mencionó los motivos por el cual les hizo ese particular regalo. “De esta manera queremos agasajar a todo el plantel que día a día se esfuerza por conservar la satisfacción de los clientes”, sostuvo.

Hacia el final de la publicación, el empresario aprovechó para desear las mejores energías a “los proveedores y clientes” de cara al nuevo año. De esta manera, sus más de mil seguidores reaccionaron de manera positiva frente al gesto y dejaron cientos de comentarios.

“Realmente que lindo gesto, ojalá todas las empresas implementen este tipo de incentivos”, escribió una usuaria. “Esa es una forma de agradecer y valorar a las personas que trabajan. Sea el trabajo que se realice, se valora. Gracias”, coincidió otra mujer.

La noticia se viralizó a tal punto que personas de otros países le agradecieron por su acción. “Efectivamente, Sebastián Sánchez, es el Jefe del año, no solo de Paraguay, sino de América, que ejemplo por seguir. Lo mejor está por venir para esta empresa. Me gusta su frase de lucha: ‘Si estás cansado aprende a descansar, ¡No a rendirte!´. Saludos y abrazos desde México”, escribió otro internauta.

Algunos mensajes que se pueden ver en la publicación por parte de sus seguidores Captura Facebook

Fieles a su estilo, otros usuarios decidieron bromear con la situación. “¿Dónde puedo presentar mi currículum?”, expresó una joven con sus deseos de vivir una situación similar en su trabajo.

Quien aportó más información fue Fabiola Colnagos, esposa de Sánchez, en diálogo con el medio Extra reveló que el comerciante ahorró durante doce meses para recompensar el esfuerzo de sus empleados.

“Siempre que se les daba sus vacaciones los empleados preferían trabajar para ganar un adicional y no descansaban, no viajaban y no pasaban ese tiempo con su familia”, precisó.

De esta manera, cerraron su negocio durante el lapso de dos días para vivir un fin de semana largo en compañía de sus empleados. Allí se hospedaron en un lujoso hotel, pasearon y disfrutaron de algunos almuerzos y cenas al aire libre.

El equipo disfrutó de cenas y paseos en Encarnación, Paraguay Captura Facebook

En tanto, Colnagos reveló colmada de emoción un detalle particular y precisó que “eran personas que se iban por primera vez a un hotel, a Encarnación o de vacaciones”.

Ya hacia el final de la entrevista, Fabiola explicó que este viaje fue “una prueba para ver si todo salía bien”. En ese marco, sostuvo que la próxima meta está en viajar hacia las playas de Brasil, pero esta vez que puedan ir los trabajadores y sus familias.

“Están entusiasmados, ellos van a elegir el destino”, contó. Luego concluyó con una frase particular que, según la mujer, la dice siempre su esposo: “Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen”.

De esta forma, todos los trabajadores continuaron con sus labores al regresar, pero esta vez con una mayor motivación, descansados y agradecidos por el noble gesto que hicieron sus jefes, con quienes tienen una excelente relación.