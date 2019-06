La boda secreta de Carla Pereyra y Diego Simeone en Buenos Aires

A través de las redes sociales, la pareja dio a conocer que formalizó su historia de amor Crédito: Instagram

Esta historia de amor, que se selló con una íntima boda civil este viernes, comenzó hace cinco años (y cinco meses). En su primera nota con ¡Hola! Argentina, allá por agosto de 2016, Carla Pereyra (31) se animó a contar cómo fue ese flechazo con Diego Simeone (49): "Yo estaba cenando con una amiga en Ten con Ten, un restaurante en Madrid y en un momento fui al baño y él, también. Cuando salí nos cruzamos y me dijo: 'Te vi y te estaba esperando'. Yo le respondí: 'Mirá que soy argentina, no me hagas el verso.'. Él y su amigo terminaron acercándose a mi mesa y charlamos los cuatro el resto de la noche. Diego no sabía quién era yo, estaba bastante borrada y recién volvía a España. Yo lo conocía, obvio, él es una 'estrella'. Pero tampoco le daba tanta importancia al tema. Empezamos a hablarnos hasta que a los días me invitó al cine. Desde ahí, surgió el amor".

"Hoy, 14 de junio, en una ceremonia intima junto a nuestra familia, nos hemos casado por civil... ¡estamos muy felices!", escribió ella Crédito: Instagram

Se "felcharon" en enero de 2014, en un conocido restaurante de Madrid. Mantuvieron la relación en secreto hasta principios de abril, cuando fueron vistos por un paparazzi en Chinchón, una pintoresca localidad española. Fuente: Archivo - Crédito: Gtres

Seis meses después de blanquear su relación, era habitual ver al DT del Atleti paseando por la capital española del brazo de su nuevo amor. Fuente: Archivo - Crédito: Look

Con mucha discreción, comenzaron una relación que salió a la luz tres meses después, mientras recorrían Chinchón , una pintoresca localidad a 44 kilómetros de Madrid. En ese entonces, Carla no tenía alto perfil en los medios; todo lo contrario, hacía dos años que había decidió alejarse de la exposición tras su participación en el reality español "Supervivientes", radicándose en Londres para estudiar arte. "Después me terminé yendo a vivir a Nueva York. Tenía muchas ganas de aprender más sobre arte. Me quedé un año y nueve meses. Me pareció tiempo suficiente, la ciudad te quema la cabeza. El nivel de trabajo es agotador y competitivo. Sentí que ese ciclo estaba terminado. Volví a España pero esta vez con una buena base para trabajar en el mundo del arte", confesó.

La primera escapada romántica de la pareja fue durante el verano europeo de 2014. Para disfrutar de las vacaciones, eligieron la paradisíaca isla de Formentera. Fuente: Archivo - Crédito: Grosby

A pesar de los dieciocho años de diferencia, durante sus días en las islas Baleares, el Cholo lució orgulloso su figura atlética. Y Carla, que por entonces se había alejado de las pasarelas para dedicarse al mundo del arte, lucía su cuerpazo de modelo. Fuente: Archivo - Crédito: Grosby

En paralelo, el Cholo seguía construyendo su ascendente carrera como entrenador del Atlético Madrid, elogiado por expertos del deporte, porque posicionó al equipo colchonero a la altura del Real Madrid y del Barcelona, y lo metió en varias definiciones importantes. Pero lo más curioso de Simeone era animarse a mostrarse enamorado otra vez, luego de su separación con Carolina Baldini, a principios de 2014.

En junio de 2015, Carla protagonizó la primera sesión de fotos para ¡Hola! Argentina. Allí, confesó: "Con Diego proyecto mi vida entera, no solo hijos o casamiento". Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Carla repasó con ¡Hola! su carrera: a los 18 se instaló en Italia para "triunfar en la moda" y después recaló en la televisión española gracias a un ciclo de entrevistas y a su participación en el reality "Supervivientes". "La exposición no era para mí", confesó. Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Una apuesta fuerte: formar una familia

A los 46, el Cholo se convirtió en papá por cuarta vez. Esta vez, junto a Carla. Él ya tenía a Giovanni, Gianluca y Giuliano, que vivían en Buenos Aires junto a su madre. Y decidió volver a apostar a la familia junto a la modelo. La bebé, a la que llamaron Francesca, nació el 29 de septiembre de 2016, en Madrid. Nueve meses después, fue bautizada en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Buenos Aires, y sus padrinos fueron "Gio", como llaman al primogénito del Cholo, y Jimena, la única hermana de Carla.

¡Una noticia bomba! En marzo de 2016, Carla anunció que estaba embarazada. Y dos meses después descubrió su pancita de cuatro meses de embarazo en las playas de Ibiza.

En poco tiempo, la pareja tuvo nuevos motivos para celebrar. En septiembre del año pasado, Pereyra dio una entrevista exclusiva a ¡HOLA! donde anunciaba su segundo embarazo: "Estamos muy emocionados. Me enteré este verano. Empecé a notar a Francesca muy pegada a mí y creo que fue ella quien me contó que tendríamos otro bebé. Me abrazaba y me tocaba la panza. Así es que, me hice la prueba de embarazo y dio positivo".

El presidente Mauricio Macri recibió en la Quinta de Olivos a Simeone y a Carla (que estaba esperando a su primera hija), el 26 de junio de 2016. "En reconocimiento a los logros que un argentino consiguió en el exterior y, especialmente, en un ámbito tan competitivo como es el fútbol de España

Las buenas noticias siguieron sucediendo: además de agrandar la familia, Diego decidió sorprender a Carla en Navidad proponiéndole matrimonio con un solitario de platino con un diamante de casi cinco quilates de la firma Cartier. Cuando la modelo confirmó la noticia, estaba embarazada de ocho meses y aseguró que esperarían un tiempo para dar el "sí, quiero": "No tenemos planeado nada aún, y lo menos que tengo es prisa... Hoy, mi energía y toda mi ilusión están en la bebé".

La familia de Simeone siempre viaja cuando Diego tiene un partido importante. Y se han convertido en su talismán, como en agosto del año pasado, cuando el DT obtuvo su séptimo título en el Atlético durante la Supercopa de Europa, ante el Real Madrid. Fuente: AFP

"¡Todo mi amor y mi orgullo! Mi campeón, te mereces todo y más. ¡Tu compromiso, tu amor por lo que haces, tu dedicación cada día!", escribió Carla en su cuenta de Instagram tras aquella victoria. Una de tantas para el ex capitán de la Selección Argentina. Fuente: AFP

Valentina, la segunda hija de la pareja, nació el pasado 11 de febrero. Y tres días después, ya estaban en su casa de Portezuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, celebrando el Día de los Enamorados. Y una vez que lograron adaptar su rutina a la de una familia de cuatro, empezaron a planear la boda.

Valentina Simeone, la segunda hija de Carla y la quinta de Diego, nació el 11 de febrero de 2019. "¡Ha sido una bienvenida al mundo muy buena y llena de amor!", escribía la modelo en sus redes sociales, dos días después del parto.

Por primera vez, Carla mostró el interior de su hogar, en las afueras de Madrid. Posó para ¡Hola!, a mediados de 2018. "La casa es grande y funcional. Vivimos aquí desde hace cuatro años y hemos construido nuestro hogar", decía.

Una ceremonia íntima

En medio de los preparativos de casamiento, a fines de mayo, Diego y Carla se tomaron unos días en la isla caribeña de Antigua, junto a Francesca y Valentina. Después hicieron una parada en Miami y finalmente, el 7 de junio, aterrizaron en Buenos Aires. Se hospedaron en el hotel Alvear Icon y, en el más absoluto secreto, comenzaron a armar todo para celebrar su boda por civil la noche del viernes 14, solo con los familiares y amigos más cercanos. Y aunque más adelante, será la gran fiesta, ante la ley Diego y Carla ya son marido y mujer.