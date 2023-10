escuchar

Tener la capacidad de aprender durante toda la vida es una de las habilidades que ya deben asegurarse los profesionales. En un mundo vertiginoso en constante cambio y en el que las tecnologías se actualizan minuto a minuto, el haber estudiado una carrera no determina el futuro de una persona. Más bien, la posibilidad de adaptarse a distintos escenarios estará dada por la habilidad de aprender. Probablemente, el learnability sea determinante en un futuro muy cercano.

Así lo considera Leonardo Medrano, Secretario General de Academia y Desarrollo de Universidad Siglo 21, quien sostiene: “Hoy ninguna carrera te prepara para toda tu vida porque cada vez son más los cambios disruptivos que afrontamos. Es así como los conocimientos se vuelven obsoletos de manera rápida. Tener la actitud de aprender de manera constante y desarrollar esa competencia, es la mejor decisión para los talentos del futuro”.

En este contexto, hay que tener en cuenta que el proceso de formación de los estudiantes cambió de manera drástica con la pandemia. Los estudiantes ya no quieren ir al aula a hacer lo mismo que podrían hacer mirando una pantalla. Buscan capitalizar la presencialidad con énfasis en las prácticas y en el desarrollo de competencias. En este sentido, también aparecen nuevas demandas en la modalidad virtual, una evolución en la implementación de la educación mediada por tecnología donde se espera mayor flexibilización y personalización de los procesos de aprendizaje.

Respecto a la inteligencia artificial, sostiene que es una herramienta que permite al estudiante volverse dueño del proceso de aprendizaje: “Hay que entender que no viene a suplir a nadie y pensarlo como un sistema más cooperativo. El docente está en los lugares en los que puede contribuir a la personalización y aportar más valor, como por ejemplo ayudar a un estudiante a encontrar su talento. Formar a la comunidad educativa en nuevas tecnologías no es solo una cuestión de conocimiento, es un cambio cultural para entender cómo utilizarla y cooperar con ella para potenciar el talento, no reemplazarlo.”

Tecnohumanos

Si bien la formación tiene en cuenta saberes y tecnología, desde Siglo 21 aseguran que su principal rol es el desarrollo integral de los estudiantes. “El conocimiento es solo una parte”, admite Medrano. En ese sentido, la Universidad es la primera en la Argentina en adherir al Modelo de Educación Positiva. Este sostiene que el bienestar no es una consecuencia sino un requisito necesario para desarrollar el talento. De manera que, si un estudiante no cuenta con un entorno de bienestar para poder afrontar el estrés cotidiano, poder trabajar de forma productiva o potenciar su talento, le será más difícil desarrollarse en el ámbito universitario y laboral.

Para atender este aspecto fundamental de las personas, además de las tareas que se desarrollan en el aula, la Universidad propone actividades co-curriculares que apuntan a promover las relaciones sociales, las emociones positivas, el trabajo con propósito, actividades alineadas a valores personales. “Sin duda, el componente moral forma parte de la educación y el bienestar”, agrega Medrano.

Asimismo, el Secretario de Academia y Desarrollo de la Universidad destaca que hace más de 25 años Siglo 21 plantea la necesidad de evolucionar la educación, siendo pionera en la implementación de herramientas tecnológicas para potenciar su acceso, incluso en aquellos lugares donde no existía la posibilidad de estudiar una carrera universitaria.

No obstante, hoy la tecnología no es solo una herramienta de acceso, sino que permite una mayor personalización de la enseñanza. “Cuando decimos desde la Universidad que la educación evoluciona no lo hace solo desde un punto de vista tecnológico, también hay un componente humano. La tecnología se convierte en un aliado en el camino del conocimiento y el desarrollo personal. Por eso nos gusta hablar del tecnohumanismo, esa conjunción entre el componente humano y tecnológico”, agrega.

Para Medrano, el animarse a innovar resulta hoy un aspecto crítico. De cara al futuro, recomienda a los talentos no sentirse temerosos frente a la tecnología y pensar que puede reemplazarlos en sus puestos de trabajo. “Hay que formarse continuamente. Sin dudas, la competencia del futuro es el learnability, es decir, la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida”, finaliza.

