La casa de sus sueños. Una familia se mudó a un motorhome para ahorrar dinero

Una familia estadounidense decidió mudarse a un motorhome para ahorrar dinero y convirtió el vehículo en una casa soñada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 07:27

Adam y Teighla Norris son una joven pareja que decidió cambiar su vida por completo. Con dos hijos de 8 y 5 años, y con la idea de ahorrar algo de dinero para pagar deudas, se mudaron a un oscuro motorhome. Antes de hacerlo, decidieron refaccionarlo para tener las mismas comodidades que en una casa y los resultados fueron sorprendentes.

Según le contó la pareja a Insider, la familia decidió poner en venta su casa en mayo y comprar una casa rodante en junio. A finales de agosto, la mudanza estaba finalizada y el motorhome, que solía ser oscuro y tenía una decoración antigua, se convirtió en el hogar que siempre soñaron.

La transformación de la cocina del motorhome

"Investigamos un poco, calculamos números y nos dimos cuenta de que si vendíamos nuestra casa, eso eliminaría la mayor parte de nuestra deuda y pagaría una casa rodante", contó Adam sobre la deuda que había adquirido la pareja para comprar la primera vivienda familiar. Aunque ninguno de los dos tenía experiencia con casas rodantes, comenzaron a evaluar opciones y decidieron comprar un Coachmen Chaparral 360IBL de 2015 que pagaron 28 mil dólares.

El vehículo tiene una amplia sala de estar y comedor, una cocina con una isla grande y una heladera de tamaño residencial que agregaron. Además, cuenta con un baño que tiene una ducha grande, una habitación con camas tipo cucheta para los niños y la habitación donde duerme el matrimonio.

El vehículo tiene una amplia sala de estar y comedor, una cocina con una isla grande y una heladera de tamaño residencial que agregaron

Las modificaciones que hicieron fueron varias, pero buscaron reducir el presupuesto al mínimo. "Cuando lo compramos, estaba muy oscuro, todo era marrón y tenía un olor extraño. Así que entramos y pintamos todo de blanco, de arriba a abajo", contó la mujer. Además, quitaron un montón de los muebles superiores para que el techo pareciera más alto y la casa rodante se viera más espaciosa. Luego, quedó en su creatividad encontrar espacios para almacenar sus pertenencias. En total, gastaron 6 mil dólares en hacerle las reformas necesarias para mudarse.

El motorhome cuenta con un baño que tiene una ducha grande, una habitación con camas tipo cucheta para los niños y la habitación donde duerme el matrimonio

La comodidad y el buen ambiente que lograron construir en el motorhome superaron sus expectativas. Sin embargo, no descartan volver a vivir en una vivienda tradicional." Si no nos gusta y son tres meses, no perdimos nada, porque pagamos nuestra deuda", dijo Adam. "Si llegamos a un año, genial, porque habremos podido ahorrar un montón de dinero en ese período. Así que cualquiera sea el escenario, para nosotros será una ganancia".