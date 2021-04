La chica salvaje: de qué se trata la novela recomendada por Juliana Awada

Luego de pasar algunos días en el campo durante Semana Santa, Juliana Awada volvió a instalarse en su casa y a compartir postales de su vida cotidiana. Este viernes, la empresaria mostró cómo lucía su huerta después de la lluvia y más tarde, durante la mañana del sábado, contó que estaba empezando un nuevo libro. Tal cual pudo verse en sus Instagram Stories, Awada comenzó a leer La chica salvaje de Delia Owens.

De qué se trata La chica salvaje, de Delia Owens

A los pocos días de volver de Tandil, donde además de descansar al aire libre hizo un íntimo festejo de cumpleaños en familia, la diseñadora recomendó la ficción escrita por Delia Owens, una autora y zoóloga estadounidense cuya obra es considerada un homenaje a la naturaleza.

Juliana Awada recomendó La chica salvaje de Delia Owens, una novela considerada "una oda a la naturaleza"

El libro, publicado en 2018 bajo el título original Where the Crawdads Sing, cuenta la historia de Kya, una joven sensible que es abandonada en el pueblo de Barkley Cove, en Carolina del Norte, cuando tiene apenas seis años. Kya aprende a vivir en soledad y tiene como única amiga a la naturaleza. Pero todo se complica cuando un asesinato ocurre en uno de los lugares que ella frecuenta, razón por la que termina siendo acusada del crimen.

La chica salvaje es el debut de Owens en la literatura y no pasó desapercibido: desde su lanzamiento, forma parte de la lista de best sellers de The New York Times. En diciembre de 2019, a poco más de un año de la publicación, la autora y científica de 70 años ya había vendido cuatro millones y medio de libros.

La postal cumpleañera de Juliana Awada en Instagram

Además de compartir su interés por la botánica y la lectura, la exprimera dama suele usar sus redes sociales para mostrar parte de la intimidad familiar. Días atrás, subió una postal de su cumpleaños. “Cumpleaños en familia: mi mejor regalo”, escribió Awada, que celebró sus 47 años. En la imagen se la ve abrazada al expresidente, la pequeña Antonia y su hija Valentina, fruto de su relación anterior con el magnate belga Bruno Laurent Philippe Barbier. Todos posaron sonrientes para la cámara, con el verde del paisaje tandilense de fondo.

LA NACION