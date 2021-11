La irritante actitud de un pasajero en pleno vuelo que generó indignación en las redes

Un viajero protagonizó sin desearlo un desagradable momento por culpa de un hombre que viajaba muy cerca suyo en un avión. Es que, de acuerdo con una publicación que se volvió viral en Reddit, el turista estaba intentando relajarse durante el vuelo cuando encontró debajo de su asiento una sorpresa poco agradable: los pies del pasajero que viajaba detrás sujo.

Los viajeros que tomaban vuelos de forma constante se vieron obligados a hacer una pausa de aviones y aeropuertos a raíz de la pandemia de coronavirus. Por esa razón, quizás algunos de ellos hayan olvidado ciertos modales para compartir un viaje y hacerlo lo más ameno posible.

Ese es el caso de este turista, que no tuvo ningún tipo de vergüenza de descalzarse y de estirarse todo lo que sus piernas se lo permitieron, incluso ocupando el espacio para los pies del pasajero delante suyo.

En Reddit, un usuario mostró la inapropiada actitud de un hombre que viajaba detrás suyo en un vuelo

En Reddit, un usuario mostró la imagen del suelo del avión en el área de su asiento en el que, además de sus propios pies, aparece un par de extremidades ajenas. Por eso, en los comentarios, se leyeron todo tipo de consejos y potenciales soluciones.

Mientras que algunos foristas le recomendaron pisotear los pies del pasajero de atrás para que comprenda lo inapropiado de su actitud, otros sugirieron algunas maldades más elaboradas. “Deberías ser más pasivo-agresivo con eso. Pedile café a la azafata. Lo más caliente posible. Vertilo accidentalmente a lo largo de esos pies. No puede salir mal y, encima, es posible que el calor mate algo de lo que está generando ese olor nauseabundo”, expresó un usuario.

Otra persona comentó en la publicación: “No te limites a pisotearlos. Lo que deberías hacer es colocar el talón en los dedos de los pies. Y luego pararte”. Finalmente, un tercero añadió: “Hacé algo muy azucarado (pedile a la azafata cuatro paquetes de azúcar, diluilo en un cuarto de taza de agua tibia) y vertí todo encima de los dedos de los pies para producir un pegote difícil de sacar”.

Si bien no trascendieron datos precisos sobre en qué lugar ocurrió, lo cierto es que la publicación generó muchas repercusiones.

Algunos consejos para evitar momentos desagradables en un avión

Situaciones como una fila de gente frente al baño o ignorar las órdenes de un auxiliar de vuelo pueden generar cierta discordia durante un viaje: situaciones fastidiosas tanto para quienes viajan como para quienes trabajan en la compañía aérea.

El sitio Business Insider consultó a un grupo de auxiliares de vuelo por el comportamiento recomendado dentro del avión y elaboró una lista con importantes consejos para hacer que un viaje sea más ameno.

Imagen de carácter ilustrativo. Algunos viajeros se comportan de manera inapropiada en los vuelos (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Entre los tips aparece la necesidad de saludar a la tripulación en la puerta de embarque y de intentar no preguntar si el avión va a llegar a tiempo porque tiene que tomar otro (en todo caso, conviene evitar hacer conexiones que impliquen menos de una hora entre vuelo y vuelo).

También se recomienda no agarrar o tocar a la azafata para pedirle algo y, por supuesto, no descalzarse en el avión. Por último, aparecen algunos consejos que parecen obvios pero no lo son: conviene evitar reproducir audios o música a todo volumen y, claro, no quitarse el barbijo durante el vuelo, una de las principales reglas que se incorporaron al comienzo de la pandemia de Covid-19.