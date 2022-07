Si existe una serie icónica de dibujos animados esa es Dragon Ball Z. El paso del tiempo no solo ha dejado una huella en sus fanáticos, sino que también se trasladó a otras generaciones, que al día de hoy aún ven los diferentes capítulos que existen de esta historia creada por Akira Toriyama. Tal es su vigencia que un usuario de la red social TikTok descubrió recientemente un detalle que lo dejó perplejo y, al compartirlo, conmocionó a todos.

Bajo el nombre de @yeltrack, un fanático de esta icónica serie de anime con 780 mil seguidores en la plataforma, realizó un nuevo video en su feed que logró trasladar su asombro a los que estaban del otro lado de la pantalla. Allí aparecen varios personajes emblemáticos -como Gokú, Vegeta, Freezer y Cell- con la misma visibilización que en la década de los 90, pero se muestra cómo una pequeña modificación de su figura inicial cambia completamente el panorama.

La desilusión de un fan de ‘Dragon Ball’ al descubrir que todos los personajes tienen la misma cara

En primer lugar, al dividirse la pantalla, aparece la figura del tiktoker en la parte inferior y, en la superior, una imagen animada que arranca con la figura de Gokú con un look acartonado. Entonces, se produce lo inesperado: una mano aparece, le saca el pelo y el personaje queda completamente pelado. Pero, eso no es todo, a medida que se reproduce el video, lo mismo ocurre con cada uno de los personajes y, entonces, el hallazgo sale a la luz. “¡¿Qué?! ¿Son todos iguales? No puede ser. No me lo estoy creyendo”, dice el auto del video al comprobar que la similitud entre todos es tal que tienen el mismo rostro y lo único que cambia es la forma de cada peinado:.

Sorprendidos por el descubrimiento, los seguidores utilizaron la misma plataforma para expresarse sobre lo que veían. “Con razón mi mamá me decía que todos son Gokú”; “Me niego a creerle. Mi infancia no será destruida por un TikTok”; “Es que es un dibujo japonés. La teoría de que todos los japoneses son iguales es real”; “Yo tenía razón cuando era pequeña decía que vegeta y Gokú eran gemelos”, fueron algunas de las apreciaciones de 8200 comentarios visibles en la publicación.

La saga de Dragon Ball ha marcado un precedente en la industria de los cómics y, a partir de su boom mediático en los canales de dibujos animados, el fenómeno creció hasta límites impensados en un comienzo. A partir de su popularidad, comenzaron a existir películas, videojuegos y revistas que los fanáticos han coleccionado a lo largo del tiempo y son hoy un objeto preciado.

Actualmente, con la llegada de la tecnología y la irrupción de los dispositivos móviles, los 153 capítulos, divididos en seis temporadas, se encuentran al alcance de un click en la plataforma de video YouTube. La trama se basa en la infancia de Gokú, quien atravesó una serie de circunstancias en su llegada a la Tierra y en el enfrentamiento con el maestro Roshi. En la mayoría de los cortes, las artes marciales toman un protagonismo preponderante para definir quiénes son los ganadores de cada batalla.