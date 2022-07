Se mareó antes de cruzar la meta en una carrera y su madre ingresó a la pista para emocionar a todos

Un insólito momento ocurrió en el marco de los Juegos Deportivos de los Pueblos de Yakutia, Rusia, llevados a cabo el 6 julio. Allí, el atleta Artur Búrtsev recibió ayuda de su madre al tambalearse en la recta final debido a un golpe de calor tras correr 10 kilómetros bajo el sol. El momento quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse y se ganó la emoción de muchos usuarios.

En las imágenes se puede ver al deportista marearse y perder apoyo luego de correr en una jornada en que la temperatura superó los 30 grados. En ese momento, y sin dudarlo, su madre entró a la pista y lo acompañó hasta la meta.

“En Yakutia, el corredor se enfermó justo antes de la línea de meta. Estuvo a la cabeza durante toda la carrera, pero finalmente fue descalificado por culpa de su madre. Artur Burtsev superó a sus rivales, pero al final de la carrera, cayó enfermo. En el pueblo de Borogontsy, donde se llevó a cabo la carrera, la temperatura era de 35 grados “, detallaron en un tuit sobre las condiciones en las que se dio el episodio.

Las buenas intenciones de la mujer no fueron suficientes, ya que el reglamento impide a los atletas recibir asistencia de gente externa a la competencia. Búrtsev, que iba a quedar en segundo lugar, fue eliminado de la competencia por violar una regla.

Las autoridades de la competencia se guiaron por un artículo que prohíbe que se proporcione asistencia a los deportistas.

El dramático momento en que una nadadora se desmayó en una pileta

La nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizó una dramática escena en plena competición durante el Mundial de Budapest. La deportista se desmayó al terminar su ejercicio y tras permanecer algunos minutos en el agua, su entrenadora, Andrea Fuentes se percató de la situación y rápidamente se zambulló a la pileta en su rescate.

Según consignó el medio ABC, el hecho ocurrió apenas Álvarez terminó con su rutina de solo libre de natación artística. En ese instante se desvaneció y se fue al fondo de la pileta, sin ningún tipo de reacción. Inmediatamente, su entrenadora se lanzó al agua y con la ayuda de uno de los auxiliares del torneo lograron sacarla del agua.

El rescate de la nadadora sucedió en las finales de natación artística libre en solitario de mujeres, en el Campeonato Mundial Acuático de Budapest OLI SCARFF - AFP

“En otra ocasión también tuve que socorrer a Anita, pero no fue tan grave. Ha estado dos minutos sin respirar”, precisó Fuentes en declaraciones al programa El Partidazo, de la Cadena Cope. “Cuando una nadadora acaba, lo primero que hace es respirar, pero ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo”, explicó.

Fuentes, de 39 años, fue una destacada nadadora española. Nacida en Tarragona, en 2010 asumió al frente de la selección de nado sincronizado. Después de ganar cuatro medallas olímpicas, se retiró a principios de 2013.

Su rápida reacción ante el reciente episodio no tardó en viralizarse y las imágenes del rescate recorrieron el mundo. “Nuestro deporte no es diferente a otros, solo que es en una piscina, superamos los límites y, a veces, los encontramos”, precisó en declaraciones al diario deportivo Marca al referirse a lo ocurrido.