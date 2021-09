La doble de Máxima y otros imitadores de la familia real holandesa

Existe un mito urbano que dice que todos en este mundo tenemos, al menos, un doppelgänger, es decir, un doble, una persona que replica nuestros rasgos al detalle y que, en la mayoría de los casos, genera un escalofrío de pánico en cada uno de los nervios del organismo.

En general, imaginamos a estos dobles como seres lejanos con quienes no compartimos nacionalidad ni idioma. ¿Acaso hay otra persona igual a mí viviendo en el mundo una existencia paralela?

Son preguntas que muchos famosos suelen hacerse frente a la aparición de no solo uno, sino de varios doppelgänger debido a su exposición pública. En muchos casos, estos dobles se utilizan para reemplazar a la celebrity en cuestión en ciertas situaciones multitudinarias donde la seguridad es prioridad.

Junto con ellos, los royals también son candidatos a encontrar fácilmente sus dobles. Es el caso de la familia real de Holanda que, si quisiera, podría descansar en ocasiones y enviar a sus doppelgängers para reemplazarlos. El sitio holandés Story los ha enumerado para evaluar las similitudes y diferencias entre unos y otros.

Máxima y Guillermo

En algunos casos, el parecido físico no es tan importante como los gestos y la voz. Es lo que sucede con Joop y Jolande que llevan años imitando al rey Guillermo y a la reina Máxima. Si bien no se parecen demasiado a la pareja real, el tiempo que llevan recreando sus tonos de voz y sus movimientos les han dado la posibilidad de trabajar de parecerse a ellos.

La princesa Amalia

Los delicados rasgos de Amalia, la heredera al trono, tienen su réplica exacta en una joven holandesa llamada Anne-Ross Schilder. Sin embargo, la muchacha publicó un video en TikTok para declarar que ella misma no entiende el parecido que le ven con la princesa y que entre ellas no hay punto de comparación.

La princesa Alexia

La doppelgänger de Alexia es otra joven neerlandesa llamada Rosa Wanders que no se queja de su parecido sino que lo ve como una curiosidad. En una entrevista con el diario De Telefraaf, Wanders dijo: “En realidad lo escucho todas las semanas. Me lo dicen mucho a través de las redes sociales, pero también cuando hablo con alguien en la calle o cuando alguien me ve por primera vez”.

La princesa Ariane

La hija más pequeña de los reyes también tiene su doble, aunque, en este caso, para verla hay que abrir los libros de Historia. Según Story, la imagen más parecida a la princesa no es otra que su propia bisabuela: la reina Juliana.

LA NACION