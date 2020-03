Paulina Cocina reflexionó sobre masculinidad tóxica y femicidio en su cuenta de Instagram Crédito: Instagram: @paulinacocina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020 • 10:23

La influencer gastronómica Paulina Cocina dejó por unos minutos su característico humor y puso dos asuntos sobre la mesa: femicidios y masculinidad tóxica .

Durante la noche del miércoles, la cocinera prendió su cámara de celular y le hizo una pregunta a sus seguidores varones: "¿Alguna vez les jodió ser hombres? ¿Sufrieron por serlo? ¿Quisieron llorar y se lo tuvieron que tragar?".

Tres horas después de la consigna, las historias de Paulina comenzaron a multiplicarse con decenas de respuestas que reflejaban el maltrato al que varios de sus seguidores varones habían sido sometidos por otros hombres . Sólo compartió 19 respuestas, las suficientes para dar un mensaje que invitó a la reflexión:

Captura de pantalla Instagram de Paulina Cocina

Captura de pantalla

"¿Por qué hice esa pregunta? A nosotras nos están matando. No basta con lo que hacemos nosotras. Necesitamos que los hombres empiecen a revisarse. Lo que se llama deconstruirse", añadió ella.

Y continuó: "La mayoría de los relatos son de infancia, son momentos donde los hombres se permiten una cierta vulnerabilidad. En algún punto los relatos se van moldeando, eso que te jodía en la infancia pero ahora de alguna manera se resolvió. Los invito a que hablen, hablen entre ustedes".

"Nosotras no tenemos tiempo para que empiecen lavando los platos. Necesitamos pasar al paso cuatro: tienen que hablar entre ustedes. No con nosotras, no venir darnos una lección y demostrar lo de acuerdo que están con nuestra lucha. Hablen con ustedes y de ustedes".

Los videos de Paulina Cocina que invitan a la reflexión masculina - Fuente: Instagram 03:50

Video

Tras algunos silencios, Paulina agregó: "Esta clarísimo que no se compara ni con que te violen. Ni con que te maten. No estoy haciendo ningún tipo de comparación. Yo le estoy hablando al tipo piola, al que puede aportar".

A modo de conclusión, la instagramer aseguró que desconocía si su mensaje podía servir o no, pero igualmente invitó a sus seguidores a compartir la iniciativa de hablar "para prender la mecha".