La emotiva historia detrás de la foto de una perra junto al mar: “Hasta siempre”

Un hombre italiano se hizo viral por la conmovedora despedida que le dedicó a su perra, que atravesó una dura enfermedad. Si bien la historia ocurrió hace unos años, un nuevo posteo la reflotó e hizo que no tardara nada en recorrer las redes sociales y los diferentes medios. Muchos usuarios se sintieron identificados y le dejaron conmovedores mensajes.

A través de sus redes sociales, Piero Temperato compartió las imágenes de su mascota recostada frente al mar. Sobre una almohada blanca y con su manta favorita, se le puede ver la expresión triste y cansada. Pero, lo que causó más emoción fueron las palabra que acompañaron las fotos.

La perra, llamada Greta, fue por última vez a la playa junto a su dueño Facebook

“Lo sé. Soy un loco por haberte traído hasta acá en tu condición, pero quería regalarte otra emoción, porque sé que a vos te encantará ver la inmensidad del mar, la misma inmensidad del amor que tengo para vos. Para Greta, hasta siempre, pequeña”, expresó el hombre en un texto que publicó en su cuenta de Facebook.

El dueño de Greta no aclaró cuál es la enfermedad que sufría el animal, pero en otras publicaciones difundió imágenes donde explicó que atravesaba un mal momento. “Si pudiera, te pediría que renacieras de nuevo, y luego otra vez, hasta el final de mis días. Paso la noche en silencio, despierto para escuchar cada respiración, para hacerte encontrar la posición adecuada para no hacerte sentir dolor, has pasado por tantos dolores en mi corazoncito”, le manifestó.

Hacia el final del texto, relató que su mascota estuvo nueve de sus catorce años en una perrera: “Los pasaste en el frío sin el calor de un hogar, y ahora pudiste disfrutar de tu vejez en paz”.

Los momentos en el que el hombre jugaba con su mascota cuando se encontraba bien de salud Facebook

Si bien la despedida ocurrió hace cuatro años, las fotografías volvieron a viralizarse. Cientos de usuarios de las redes sociales las compartieron y expresaron su emoción al verlas y muchos otros se sintieron identificados por estar viviendo una situación similar con sus mascotas.

Algunos usuarios contaron sus experiencias en situaciones similares a la que vivió Piero Facebook

“¡Qué bello detalle para ese angelito de cuatro patas que da amor incondicional”; “Estoy destrozada leyendo esto”; “Te entiendo, hace muchos años hice lo mismo con mi perrita, fue una de sus últimas tardes y estoy segura que fue la mejor” y “Es difícil que alguien entienda nuestro sentimiento tan puro por un perro, ellos son seres maravillosos que lo dan todo por uno”, fueron algunos de los comentarios que la gente le dejó en la publicación.