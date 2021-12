El desgarrador pedido de Juan Guilera en las redes: “Estoy roto”

Juan Guilera atravesó horas muy difíciles este martes tras descubrir que su gata, Malibú, se había ido de su casa. Sin dudarlo, el actor recurrió a las redes sociales con un desesperado pedido a sus seguidores para que lo ayudaran a buscar al animal. Afortunadamente, la historia terminó con final feliz gracias al involucramiento de sus vecinos.

La alerta llegó a través de una historia que el actor publicó en Instagram con un video de su gata y un triste mensaje: “Se perdió. Se fue. Siempre tuvo ganas de explorar el mundo”, escribió el ex Rebelde Way. Y continuó: “Estoy roto. La extraño demasiado. Les ruego, si alguien la ve por favor me avise por acá”.

Guilera precisó ante sus más de 634 mil seguidores: “Se fue ayer a la anoche (lunes), por Colegiales” y, por su jamás volvía a ver a su mascota, le dedicó un sentido mensaje: “Que seas muy feliz Malibú”.

En otra historia, el ex de Thelma Fardin se lamentó porque su gata, de raza persa, no tenía collar. Sin embargo, horas más tarde, una nueva historia le devolvió la tranquilidad a sus fans. En las imágenes, Guilera se mostró con una sonrisa, visiblemente emocionado junto a Malibú.

Malibu junto a Agustín "Cachete" Sierra y Juan Guilera Instagram: @guilera_juan

Según explicó, la gata se había ido a explorar el barrio y terminó escondiéndose debajo de un lavarropas en una casa vecina. “No saben lo que les agradezco su buena energía. Este sore... explorador se había ido a lo de la vecina”, relató el actor de Millenials (Netflix).

“Por suerte una vecina le avisó a otra que yo había perdido el gato. Estaba abajo del lavarropas de la casa de al lado no, de la otra”, detalló sin poder ocultar su alegría. En otra historia, Guilera se mostró a puro mimo con su mascota: “Te amo”, le dijo al oído.

No es la primera vez que Malibú es protagonista absoluta de la cuenta de Instagram del actor. Sus seguidores la conocen y reaccionan a cada foto o video que tiene a la gata en primer plano. “Tu ronroneo es mi sonido favorito en el mundo entero”, escribió en marzo junto a una filmación muy tierna que se llenó de likes.

“Nada me da más paz que acariciar la melena de Malibú”, aseguró en otra publicación de diciembre de 2020. “Love of my life (amor de mi vida)”, escribió en un posteo de mayo del año pasado. Para Guilera, Malibú es parte de su familia y, por suerte, continuará siéndolo ya que esta reciente aventura gatuna no fue más que un susto para el actor.